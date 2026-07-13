“Alcaraz și Sinner nu pot rămâne de neatins”. Mats Wilander a dat verdictul despre Zverev după finala Wimbledon

Mats Wilander, fostul mare jucător suedez și septuplu campion de Grand Slam, a scris în cotidianul L’Equipe despre victoria lui Jannik Sinner contra lui Alexander Zverev de la Wimbledon 2026. Fostul tenismen a avut cuvinte de laudă la adresa neamțului și a spus că numărul 2 mondial ar trebui ușor ușor să se apropie de nivelul afișat de italian și de celălalt lider al noii generații, Carlos Alcaraz.

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Alexander Zverev a pierdut duminică al 10-lea meci la rând contra lui Jannik Sinner în finala de la Wimbledon, în urma căreia liderul mondial a câștigat al cincilea său titlu de Grand Slam. Liderul mondial s-a impus la All England Club la capătul a 3 ore și 48 de minute, scor 6-7, 7-6, 6-3, 6-4.

Zverev, remarcat de Mats Wilander în ciuda eșecului din finala Wimbledon

La o zi după meciul de pe Terenul Central, Mats Wilander a vorbit la superlativ despre “Sascha” Zverev, care a ajuns la două finale de mare șlem consecutive, după cea de la Roland Garros câștigată contra lui Flavio Cobolli. Suedezul care nu a câștigat niciodată un titlu la Wimbledon a apreciat libertatea din jocul neamțului, deși crede că numărul 2 mondial nu s-a văzut câștigând în fața lui Sinner.

În ciuda eșecului, Wilander e de părere că diferența dintre el și Alcaraz, respectiv Sinnner, a devenit mai mică odată cu rezultatele înregistrate în ultima perioadă.

“Mi-am imaginat că după titlul de la French Open, Zverev ar evolua cu mai multă libertate și fix asta am văzut pe parcursul acestui Wimbledon. E însă în continuare o diferență, dar nu la nivel fizic sau mental. Nu știu dacă el s-a gândit că ar fi putut de fapt să îl învingă pe Sinner.