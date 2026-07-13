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“Alcaraz și Sinner nu pot rămâne de neatins”. Mats Wilander a dat verdictul despre Zverev după finala Wimbledon

Andrei Nicolae Publicat: 13 iulie 2026, 14:58

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Alcaraz și Sinner nu pot rămâne de neatins. Mats Wilander a dat verdictul despre Zverev după finala Wimbledon

Alexander Zverev și Jannik Sinner / Profimedia

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Mats Wilander, fostul mare jucător suedez și septuplu campion de Grand Slam, a scris în cotidianul L’Equipe despre victoria lui Jannik Sinner contra lui Alexander Zverev de la Wimbledon 2026. Fostul tenismen a avut cuvinte de laudă la adresa neamțului și a spus că numărul 2 mondial ar trebui ușor ușor să se apropie de nivelul afișat de italian și de celălalt lider al noii generații, Carlos Alcaraz.

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Alexander Zverev a pierdut duminică al 10-lea meci la rând contra lui Jannik Sinner în finala de la Wimbledon, în urma căreia liderul mondial a câștigat al cincilea său titlu de Grand Slam. Liderul mondial s-a impus la All England Club la capătul a 3 ore și 48 de minute, scor 6-7, 7-6, 6-3, 6-4.

Zverev, remarcat de Mats Wilander în ciuda eșecului din finala Wimbledon

La o zi după meciul de pe Terenul Central, Mats Wilander a vorbit la superlativ despre “Sascha” Zverev, care a ajuns la două finale de mare șlem consecutive, după cea de la Roland Garros câștigată contra lui Flavio Cobolli. Suedezul care nu a câștigat niciodată un titlu la Wimbledon a apreciat libertatea din jocul neamțului, deși crede că numărul 2 mondial nu s-a văzut câștigând în fața lui Sinner.

În ciuda eșecului, Wilander e de părere că diferența dintre el și Alcaraz, respectiv Sinnner, a devenit mai mică odată cu rezultatele înregistrate în ultima perioadă.

Mi-am imaginat că după titlul de la French Open, Zverev ar evolua cu mai multă libertate și fix asta am văzut pe parcursul acestui Wimbledon. E însă în continuare o diferență, dar nu la nivel fizic sau mental. Nu știu dacă el s-a gândit că ar fi putut de fapt să îl învingă pe Sinner.

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Acestea fiind spuse, aș spune că diferența se va mai micșora pe acest final de an, iar Sascha ar trebui să continue să se apropie în următoarele 12 luni cel puțin, mai ales că a făcut ce a făcut pe iarbă, în timp ce el e mult mai bun pe hard. Pentru un jucător de calibrul său, Alcaraz și Sinner nu pot rămâne de neatins“, a scris septuplul campion mondial în L’Equipe, conform welovetennis.fr.

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