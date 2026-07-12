Jannik Sinner – Alexander Zverev LIVE TEXT (18:00), în finala de la Wimbledon. Duel tare pentru marele trofeu

Jannik Sinner şi Alexander Zverev se vor duela în marea finală de la Wimbledon. Partida se va disputa de la ora 18:00 şi va fi în format live text, pe as.ro.
Alexander Zverev a reuşit să se califice în ultimul act al Grand Slam-ului de la Londra după ce a câştigat trofeul de la Roland Garros. Germanul de pe locul 3 ATP traversează o formă de vis.
Jannik Sinner – Alexander Zverev LIVE TEXT (18:00), în finala de la Wimbledon
În ultimele două meciuri de la Wimbledon, Alexander Zverev nu a cedat set. Acesta l-a învins în semifinale pe Arthur Fery, surpriza turneului, scor 7-6, 6-2, 6-4, iar în sferturi pe Taylo Fritz, scor 6-4, 6-4, 6-2.
De asemenea, Alexander Zverev se află la cel mai bun parcurs din carieră la Wimbledon. El mai reuşise să ajungă doar până în optimi, în două rânduri, în 2017 şi 2021.
De cealaltă parte, Jannik Sinner l-a învins pe Novak Djokovic în trei seturi, în semifinale, scor 6-4, 6-4, 6-4. Italianul vrea să-şi apere trofeul cucerit anul trecut la Wimbledon, după o finală cu Carlos Alcaraz.
Jannik Sinner şi Alexander Zverev se vor întâlni pentru a 15-a oară. Italianul l-a învins pe german de zece ori, ultima dată în finala de la Madrid, din acest an, scor 6-1, 6-2. Zverev s-a impus în faţa liderului ATP ultima dată în turul trei de la US Open 2023.
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