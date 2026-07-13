Jannik Sinner, discurs de mare campion după triumful de la Wimbledon: “Nu iau niciodată lucrurile de-a gata”

Jannik Sinner a declarat că trofeul obţinut duminică la Wimbledon reprezintă “o realizare formidabilă” în faţa unui adversar, în persoana lui Alexander Zverev, al cărui joc se îmbunătăţeşte “din ce în ce mai mult”.
Sinner, în vârstă de 24 de ani, a obţinut al cincilea său titlu de Mare Şlem şi al doilea consecutiv pe iarba de la All England Club, după ce l-a învins în patru seturi, 6-7 (7), 7-6 (2), 6-3, 6-4, pe Zverev, în finala disputată duminică.
Ce a declarat Jannik Sinner după al doilea său triumf la Wimbledon
“Este o realizare fantastică. Fiecare Grand Slam este diferit, atmosfera este diferită, sentimentele sunt diferite înainte de turneu. Pentru mine, acesta înseamnă mult, pentru ca a fost din nou greu după Paris (n.r. unde a fost eliminat în turul doi la Roland Garros).
Am muncit foarte mult înainte de a ajunge aici, zilele au fost lungi. Am sacrificat mult timp pentru a ajunge în aceasta poziţie. Acest rezultat înseamnă mult pentru mine. A fost o zi fantastică“, a declarat Sinner la conferinţa de presă.
“Singurul lucru care mă face cu adevărat fericit este să încerc să dau tot ce am mai bun în fiecare zi. Uneori pleci de la un turneu cu un rezultat bun, alteori nu. Nu prea ai ce face în privinţa asta. Nu este un eşec să nu câştigi un Mare Şlem.
Am câştigat până acum cinci turnee de Grand Slam, dar sunt doar cinci zile într-o viaţă care va avea atât de multe. Să joci într-o finală de Grand Slam este atât de rar. Nu iau niciodată lucrurile de-a gata. Dacă aş fi putut alege, evident că aş fi ales acest rezultat. Chiar dacă aş fi pierdut, tot ar fi fost o zi grozavă“, a adăugat el.
Ce a spus Sinner despre Zverev. Italianul nu l-a uitat nici pe Carlos Alcaraz
Referindu-se la adversarul său din finală, italianul a precizat: “Am foarte, foarte mult respect pentru Sascha (n.r. Zverev). Jocul său se îmbunătăţeşte din ce în ce mai mult. Este bine să ai mereu pe cineva care te împinge să-ţi explorezi limitele. Ştiu cât de mult munceşte. Este un adversar foarte dificil de înfruntat, deoarece în unele meciuri abia atingi mingea, pentru că serveşte atât de bine”.
Jannik Sinner nu l-a uitat nici pe marele său rival din circuit, spaniolul Carlos Alcaraz, indisponibil din luna aprilie, din cauza unei accidentări la încheietura mâinii drepte, care l-a făcut să rateze anul acesta turneele de la Roland Garros şi Wimbledon.
“Sper că şi Carlos se va întoarce, pentru că tenisul are nevoie de el. Şi apoi Novak (Djokovic) este încă aici, mulţi jucători tineri îşi fac simţită prezenţa. Este cu adevărat grozav“, a subliniat italianul.
Sursa: Agerpres.ro
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