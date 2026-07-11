Linda Noskova e noua campioană de la Wimbledon! A început să plângă după triumful carierei

Linda Noskova (21 de ani) a câştigat turneul de la Wimbledon, după o finală cu set decisiv, contra compatrioatei sale din Cehia, Karolina Muchova (29 de ani).

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Noskova s-a impus cu 6-2, 5-7, 6-3, la capătul a două ore şi 29 de minute de joc. Imediat după victorie, Linda Noskova nu şi-a putut stăpâni lacrimile. Ea a plâns şi în discursul de după victoria de la Wimbledon. Şi adversara ei din finală, Karolina Muchova, a avut lacrimi în ochi în timp ce ţinea un discurs după încheierea meciului.

Linda Noskova a câştigat turneul de la Wimbledon!

Este primul turneu de Grand Slam câştigat de Linda Noskova. Până la acest turneu cea mai bună performanţă a Lindei Noskova într-un turneu de Grand Slam a fost accederea unui sfert de finală la Australian Open, în 2024.

După această victorie, Noskova va urca până pe locul 7 WTA, cea mai bună clasare din carieră. Noskova se află în prezent pe locul 12 WTA.

Noskova a devenit cea mai tânără câştigătoare de Wimbledon de la Petra Kvitova încoace. Tot 21 de ani avea şi Kvitova atunci când câştiga primul ei Wimbledon, în 2011. Kvitova avea să mai câştige o dată Grand Slam-ul londonez în 2014.