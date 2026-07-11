Linda Noskova e noua campioană de la Wimbledon! A început să plângă după triumful carierei

Linda Noskova (21 de ani) a câştigat turneul de la Wimbledon, după o finală cu set decisiv, contra compatrioatei sale din Cehia, Karolina Muchova (29 de ani).
Noskova s-a impus cu 6-2, 5-7, 6-3, la capătul a două ore şi 29 de minute de joc. Imediat după victorie, Linda Noskova nu şi-a putut stăpâni lacrimile. Ea a plâns şi în discursul de după victoria de la Wimbledon. Şi adversara ei din finală, Karolina Muchova, a avut lacrimi în ochi în timp ce ţinea un discurs după încheierea meciului.
Linda Noskova a câştigat turneul de la Wimbledon!
Este primul turneu de Grand Slam câştigat de Linda Noskova. Până la acest turneu cea mai bună performanţă a Lindei Noskova într-un turneu de Grand Slam a fost accederea unui sfert de finală la Australian Open, în 2024.
După această victorie, Noskova va urca până pe locul 7 WTA, cea mai bună clasare din carieră. Noskova se află în prezent pe locul 12 WTA.
Noskova a devenit cea mai tânără câştigătoare de Wimbledon de la Petra Kvitova încoace. Tot 21 de ani avea şi Kvitova atunci când câştiga primul ei Wimbledon, în 2011. Kvitova avea să mai câştige o dată Grand Slam-ul londonez în 2014.
Simona Halep a urmărit din tribune victoria Lindei Noskova. Fosta tenismenă din România a văzut finala feminină de la Wimbledon, alături de iubitul ei, din lojă, Ducesa de Cambridge aflându-se în apropierea Simonei Halep.
- “Revii la Wimbledon și la anul?”. Anunțul făcut de Djokovic după ce a fost eliminat de Sinner în semifinale
- Jannik Sinner s-a calificat în finala de la Wimbledon! Novak Djokovic, răpus în trei seturi de liderul mondial
- Zverev a stârnit hohote de râs după ce s-a calificat în finala Wimbledon. Întrebarea de la care a început totul
- Alexander Zverev, primul finalist de la Wimbledon! Victorie clară în trei seturi
- Cehia va da noua campioană de la Wimbledon! Karolina Muchova – Linda Noskova e finala din 2026