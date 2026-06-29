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Jannik Sinner a evitat dezastrul la Wimbledon! Italianul a sângerat, dar a învins în cinci seturi

Daniel Işvanca Publicat: 29 iunie 2026, 19:20

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Jannik Sinner a evitat dezastrul la Wimbledon! Italianul a sângerat, dar a învins în cinci seturi

Jannik Sinner / Profimedia

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Jannik Sinner a început cu dreptul pe hârtie la Wimbledon și s-a calificat în turul al doilea, după un meci dificil contra sârbului Miomir Kecmanovic (26 ani, locul 50 ATP).

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Liderul ierarhiei ATP a avut însă mari dificultăți în a continua partida, după un moment care îi putea aduce chiar eliminarea șocantă de la All England Club.

Jannik Sinner, victorie cu Miomir Kecmanovic

Jannik Sinner a avut mari emoții la primul meci disputat la Wimbledon, sportivul clasat pe locul 1 ATP având dificultăți în disputa cu Miomir Kecmanovic.

Italianul s-a impus în cinci seturi, scor 4-6, 6-3, (6)6-7, 6-2, 6-3, la capătul unui meci ce a durat trei ore și 32 de minute. Meciul nu a fost deloc unul ușor.

Sinner a avut parte de o căzătură urâtă, ba mai mult, pe transmisie s-au văzut imagini cu încălțămintea acestuia, care avea urme de sânge. Chiar și așa, acesta a reușit să revină în meci și să treacă mai departe.

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