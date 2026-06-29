Jannik Sinner a evitat dezastrul la Wimbledon! Italianul a sângerat, dar a învins în cinci seturi

Jannik Sinner a început cu dreptul pe hârtie la Wimbledon și s-a calificat în turul al doilea, după un meci dificil contra sârbului Miomir Kecmanovic (26 ani, locul 50 ATP).
Liderul ierarhiei ATP a avut însă mari dificultăți în a continua partida, după un moment care îi putea aduce chiar eliminarea șocantă de la All England Club.
Jannik Sinner, victorie cu Miomir Kecmanovic
Jannik Sinner a avut mari emoții la primul meci disputat la Wimbledon, sportivul clasat pe locul 1 ATP având dificultăți în disputa cu Miomir Kecmanovic.
Italianul s-a impus în cinci seturi, scor 4-6, 6-3, (6)6-7, 6-2, 6-3, la capătul unui meci ce a durat trei ore și 32 de minute. Meciul nu a fost deloc unul ușor.
Sinner a avut parte de o căzătură urâtă, ba mai mult, pe transmisie s-au văzut imagini cu încălțămintea acestuia, care avea urme de sânge. Chiar și așa, acesta a reușit să revină în meci și să treacă mai departe.
Sinner d. Miomir Kecmanovic 4-6 6-3 6-7 6-2 6-3
Jannik gets his 8th consecutive win at Wimbledon.
It wasn’t easy.
He had to bounce back from a nasty fall, bleeding through his shoe, and an opponent that was playing exceptionally well.
But he is the world no. 1 for a reason.… pic.twitter.com/T0gw8PFs3k
— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 29, 2026
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