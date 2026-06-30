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Novak Djokovic nu a menajat pe nimeni, după debutul cu victorie la Wimbledon: “Eu am fost întotdeauna împotrivă”

Alex Masgras Publicat: 30 iunie 2026, 17:06

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Novak Djokovic nu a menajat pe nimeni, după debutul cu victorie la Wimbledon: Eu am fost întotdeauna împotrivă

Novak Djokovic / Profimedia

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Novak Djokovic a trecut luni seara de primul tur la Wimbledon, în faţa chinezului Wu Yibing, după o luptă de 3 ore şi 12 minute. Meciul s-a încheiat sub acoperiş. Ajuns foarte târziu la conferinţa de presă, sârbul a fost întrebat mai întâi despre numărul tot mai mare de accidentări din circuit. A fost ocazia perfectă pentru el să ofere o analiză aprofundată. Nici cei care iau decizii la ATP nu au fost menajaţi, relatează RMC Sport.

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„Am observat că există multe dezbateri în jurul reorganizării turneelor Masters 1000 (N.R.: extinse la douăsprezece zile). Pentru că este o schimbare majoră. Eu am fost întotdeauna împotriva acestei măsuri. Din punct de vedere comercial, aceasta adaugă evident valoare, dar valoare pentru cine? Valoare în principal pentru proprietarii turneelor.”

Novak Djokovic a criticat ATP, după ce a debutat cu victorie la Wimbledon 2026

Novak Djokovic şi-a dezvoltat ideea după victoria dificilă din primul tur de la Wimbledon, luni, împotriva lui Wu Yibing: „Fiecare organizator al turneelor Masters 1000 şi-a îmbunătăţit instalaţiile. Dar aceste stadioane noi reprezintă investiţii care contravin, de asemenea, fondului de premii şi negocierilor lor cu ATP. Ei justifică aceste investiţii în faţa ATP. ATP, adică noi, jucătorii şi turneele din cadrul organizaţiei ATP, beneficiem şi profităm de veniturile stadionului doar pe durata turneului, care este de mai puţin de două săptămâni. Ce se întâmplă în celelalte 50 de săptămâni? Totul ajunge în buzunarul proprietarului stadionului.”

Djokovic: „Avem nevoie de formate mai dinamice”

O personalitate care uneşte, Novak Djokovic este atent la ceea ce spun ceilalţi jucători. Şi le ascultă nemulţumirile. „Văd jucători precum Alcaraz şi alţii care se plâng de durata turneelor şi de faptul că nu sunt acasă. Îi înţeleg. Nici mie nu-mi place asta. Cred că tenisul are cu adevărat nevoie de un nou început, într-un fel, la un nivel mai larg. Cred că circuitele noastre respective nu funcţionează deloc bine. Adică, se întâmplă multe lucruri în culise, întâlniri, relaţii care nu merg în direcţia bună.”

„Ceea ce trebuie să facem, în opinia mea, dacă vrem ca acest sport să se îmbunătăţească cu adevărat şi ca circuitul să cunoască un succes durabil în viitor, în următoarele decenii, şi să fie capabil să rivalizeze cu popularitatea tuturor celorlalte sporturi mondiale, este pur şi simplu să reunim toate părţile interesate din sportul nostru, toţi actorii-cheie, să ne aşezăm la masă şi să vedem ce putem face.”

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„Turneele de Grand Slam sunt pilonii”

„Cum putem atrage un public mai tânăr către tenis? PTPA (N.R.: un fel de sindicat din care a ieşit de curând) a realizat un studiu: vârsta medie a fanilor de tenis la nivel mondial era de 61 de ani. Cu tot respectul, cum putem atrage tinerii către tenis? Poate îi putem face să se intereseze de turneele de Grand Slam. Atât. Nu vor sta patru sau cinci ore să urmărească tenisul în fiecare zi, pur şi simplu. Asta nu se va întâmpla. Au o capacitate de concentrare redusă. Trebuie să vedem ce cere piaţa. Cum să-i atragem? În opinia mea, trebuie să schimbăm formatul, circuitele, să ne asigurăm că turneele au meciuri mai scurte, mai dinamice, să fim capabili să oferim ceva mai interesant şi mai scurt, pentru că este prea lung. Înţelegeţi ce vreau să spun?”

O declaraţie puternică făcută la începutul unui turneu de Grand Slam. Dar Novak Djokovic insistă: nu trebuie să se umble la formatul celor patru turnee de Grand Slam: „Acestea sunt pilonii.”

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