Novak Djokovic s-a calificat în sferturi la Wimbledon şi a depăşit recordul lui Roger Federer. Bornă fabuloasă atinsă de Nole

Novak Djokovic (39 de ani, 8 ATP) s-a calificat în sferturi la Wimbledon. Sârbul l-a învins în patru seturi pe Roman Safiullin (28 de ani, 132 ATP), scor 7-6 (6), 6-3, 3-6, 6-3.

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Novak Djokovic s-a calificat pentru a 17-a oară în sferturile turneului de Grand Slam de la Londra şi ţinteşte cucerirea celui de-al 25-lea titlu în turneele majore.

Novak Djokovic s-a calificat în sferturi la Wimbledon

Novak Djokovic se va duela pentru un loc în “careul de aşi” de la Wimbledon cu învingătorul partidei Felix Auger-Aliassime (25 de ani, 4 ATP) – Alejandro Davidovich Fokina (27 de ani, 23 ATP).

Graţie succesului din optimi cu Safiullin, Djokovic i-a doborât recordul lui Roger Federer. Conform statisticienilor de la Opta, Nole a devenit jucătorul cu cele mai multe victorii obţinute la Wimbledon, 106. Federer, de opt ori campion pe iarba londoneză, are 105 victorii.

“Încă o victorie muncită din greu. Roman a fost agresiv, știam că va fi o provocare să rămân în schimburi de mingi cu el. Îl respect foarte mult, am jucat de mai multe ori cu el, niciodată pe iarbă, și ar trebui să fie foarte mândru de evoluțiile sale de-aici.