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Sorana Cîrstea s-a amuzat după ce a aflat adversara din turul 3 de la Wimbledon: “Rar mi s-a întâmplat aşa ceva”

Alex Masgras Publicat: 3 iulie 2026, 14:23

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Sorana Cîrstea s-a amuzat după ce a aflat adversara din turul 3 de la Wimbledon: Rar mi s-a întâmplat aşa ceva

Sorana Cîrstea / Profimedia

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Sorana Cîrstea s-a calificat în turul 3 de la Wimbledon după o victorie fără prea mari emoţii în faţa numărului 72 WTA, Kimberly Birrell, scor 6-3, 6-4. Aflată pe locul 18, cea mai bună clasare a carierei, Cîrstea este singura româncă rămasă în competiţia de la All England Club.

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În al treilea tur o va întâlni pe Linda Noskova, jucătoarea de pe locul 12 WTA pe care o va întâlni în 2026 pentru a cincea oară. Noskova a avut nevoie de trei seturi pentru a trece de Camila Osorio, scor 6-3, 4-6, 6-2.

Sorana Cîrstea s-a amuzat când a aflat că o va întâlni din nou pe Linda Noskova: “Am spus aşa, ca o glumă”

Din cinci întâlniri directe, patru dintre acestea au avut loc în 2026. Cîrstea a câştigat trei dintre acestea (Dubai, Miami şi Roma), în timp ce jucătoarea din Cehia s-a impus la Miami. Înaintea duelului de la Londra, Cîrstea s-a amuzat pe seama acestui subiect:

“Am spus așa, ca o glumă, că aș vrea să încerc și alte adversare. Rar mi s-a întâmplat să fiu în luna iunie sau iulie și să joc de cinci ori cu o jucătoare, însă se întâmplă. Ne cunoaștem destul de bine, nu cred că am mai jucat pe iarbă una împotriva celeilalte.

O jucătoare solidă, o jucătoare bună, care este în primele 10, nu cred că are nevoie de foarte multă descriere, însă, în același timp, am câștigat chiar trei meciuri anul acesta împotriva ei și cred că pot să fac un meci bun. Contează foarte mult ce am eu de făcut și să îmi țin jocul

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După Roland Garros mi-am dorit foarte mult să joc turneul de la Queen’s, însă acolo totul a fost foarte rapid, nu am avut decât două ore de antrenament înainte de primul meci, am simțit că nu am avut timp suficient de ajustare. Apoi, a trebuit să mă retrag de la Berlin și Bad Homburg, am avut o mică problemă fizică, am fost și extrem de răcită 10 zile.

Anul acesta am venit cu o săptămână mai devreme la Wimbledon și am avut noroc și de timp bun, iar asta a însemnat că am putut să mă antrenez în fiecare zi două ore și jumătate, trei ore pe iarbă.

Cred că se vede diferența în joc, am putut să mă acomodez un pic mai bine și mă simt un pic mai comodă pe această suprafață anul ăsta. Cred că această săptămână de antrenament a contat foarte mult”, a declarat Sorana Cîrstea, potrivit eurosport.ro.

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