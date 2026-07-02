Sorana Cîrstea s-a calificat în turul 3 la Wimbledon! Victorie categorică cu Birrell

Sorana Cîrstea s-a calificat, joi, în runda a treia a turneului de tenis pe iarbă de la Wimbledon, al treilea de Mare Şlem al anului, după ce a învins-o fără probleme pe australianca Kimberly Birrell, cu 6-3, 6-4.
Sorana Cîrstea (36 ani, 18 WTA), cap de serie numărul 17, a avut nevoie de doar o oră şi 12 minute de joc pentru a trece de Birrell (28 ani, 72 WTA).
Sorana Cîrstea a obţinut calificarea în turul 3 la Wimbledon
Cîrstea a reuşit 6 aşi, a avut mai puţine mingi direct câştigătoarea (16-18), dar a făcut şi mai puţine erori neforţate decât adversara sa (9-21).
Singura confruntare directă dintre cele două a fost câştigată de Cîrstea, cu 6-3, 6-2, în 2023, în primul tur la Indian Wells.
Cîrstea şi-a asigurat un cec de 185.000 de lire sterline şi 130 de puncte WTA. Următoarea sa adversară va fi învingătoarea dintre cehoaica Linda Noskova, a noua favorită, şi columbianca Maria Camila Osorio.
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