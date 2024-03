"Din dragoste pentru tenis!" Simona Halep a tras concluziile, după ce a fost învinsă de Paula Badosa la revenirea pe teren - Antena Sport

Reclamă

Întrebată ce obiective are, Simona Halep a transmis că a decis să participe la turneul de la Miami „din dragoste pentru tenis”, şi în următoarea perioadă se va antrena la fel de intens, pentru următoarele meciuri. Aceasta a transmis că nivelul competiţiilor este unul ridicat, astfel că nu va avea niciun obiectiv stabilit.

„Oricât te-ai antrena nu este ca un meci oficial. A fost dificil azi să intru în ritm. Dar m-am menținut în formă în special în sala de forță. Nu am jucat mult tenis în ultima perioadă, eram obosită mental. Am fost în sala de forță în fiecare zi, nu am pus kilograme pe mine. Asta e bine și mă simt OK fizic. Desigur, nu sunt la cel mai înalt nivel.

Este mult prea devreme. Nu știam ce să mă aștept de la decizia TAS, deci nu am planificat nimic. Aici am venit în special din dragoste pentru tenis. Totul s-a întâmplat repede, au trecut doar câteva zile de la decizie. Mă duc acasă și va trebui să mă antrenez mai intens. Nivelul este foarte ridicat în acest moment în circuit. Apoi vom vedea.

Da, o adversară foarte bună. Cu un nivel de tenis foarte ridicat. Eu m-am bucurat de prezența mea pe teren, de faptul că m-am întors în tenis și de faptul că atâția oameni mă susțin și îmi transmit atâtea sentimente frumoase, iubire și apreciere. A fost o zi specială.

A fost un meci greu, mă așteptam. E o jucătoare foarte bună. Fizic am obosit un pic, era normal. Și mental… nu am mai jucat un meci oficial de aproape doi ani. Dar per total eu cred că m-am descurcat bine și am jucat tenis la un nivel ridicat. Nu mă așteptam atât de bine, dar a fost un lucru bun să mă aflu pe teren și să joc atât de bine”, a declarat Simona Halep, la conferinţa de presă.

Cum a putut să reacţioneze Simona Halep după ce Caroline Wozniacki spusese că „dopatele nu trebuie să primească wildcard” Simona Halep a avut o reacţie de clasă după ce Caroline Wozniacki spusese la conferinţa de presă de marţi, de la Miami, că „dopatele nu trebuie să primească wildcard”. Daneza a făcut referire la ajutorul primit de Simona Halep, cea care a pierdut duelul din primul tur cu Paula Badosa, 6-1, 4-6, 3-6. Simo s-a apărat, folosindu-se de dragostea celor din jur. „De ce a spus asta? Nu am făcut nimic rău. Nu am trișat. Nu m-am dopat. E mai bine dacă citim decizia de la TAS, care spune că era un supliment contaminat, nu a fost doping. Nu am avut niciodată vreo legătură cu dopajul. Nu m-am dopat niciodată, așa că nu sunt o trișoare. Mulțumesc turneului că mi-a dat wildcard și că am posibilitatea de a juca într-un turneu atât de mare. A fost grozav să mă întorc. Doar o singură persoană care este negativă în privința mea nu este atât de importantă, deoarece am sute de oameni care îmi oferă dragoste”, a spus Halep, la conferinţa de presă.

