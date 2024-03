Cum a putut să reacţioneze Simona Halep după ce Caroline Wozniacki spusese că "dopatele nu trebuie să primească wildcard" - Antena Sport

Simona Halep, eliminată în primul tur de la Miami

Halep, răspuns pentru Caroline Wozniacki

Simona Halep a avut o reacţie de clasă după ce Caroline Wozniacki spusese la conferinţa de presă de marţi, de la Miami, că „dopatele nu trebuie să primească wildcard".

Daneza a făcut referire la ajutorul primit de Simona Halep, cea care a pierdut duelul din primul tur cu Paula Badosa, 6-1, 4-6, 3-6. Simo s-a apărat, folosindu-se de dragostea celor din jur.

Cum a putut să reacţioneze Simona Halep după ce Caroline Wozniacki spusese la Miami că „dopatele nu trebuie să primească wildcard”

„De ce a spus asta? Nu am făcut nimic rău. Nu am trișat. Nu m-am dopat. E mai bine dacă citim decizia de la TAS, care spune că era un supliment contaminat, nu a fost doping. Nu am avut niciodată vreo legătură cu dopajul.