Simona Halep revine pe terenul de tenis, după ce şi-a anunţat retragerea. La ce turneu va participa - Antena Sport

Tribunalul Suprem de la New York, acolo unde se va judeca această speţă, a anunţat când va avea loc prima înfăţişare.Potrivit gsp.ro, data stabilită de către Tribunalul Suprem de la New York pentru prima înfăţişare este 9 aprilie 2025. Dubla câştigătoare de Grand Slam cere 10 milioane de dolari despăgubiri de la compania Quantum Nutrition şi firmele RJ Packaging Inc. și General Ingredient.

Halep cere daune financiare, reputaţionale şi emoţionale, potrivit sursei menţionate anterior, pentru nivelul de neglijență gravă, umilire trecută și viitoare şi pentru durere, suferință, pierderea plăcerii de viață.

De asemenea, Simona Halep a mai „invocat răspunderea absolută pentru produs, încălcarea garanției de conformitate implicite și exprese, denaturare intenționată și din neglijență, publicitate falsă, cu încălcarea legii generale a afacerilor din New York”.