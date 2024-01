"Trece prin iad!" Mesajul transmis de americani despre Simona Halep, înaintea procesului de la TAS - Antena Sport

”A fost o surpriză foarte mare și pentru mine că m-au chemat. Mă bucur tare mult că s-au gândit la mine, mai ales în această perioadă care nu este ușoară deloc. M-am bucurat nespus pentru venirea lui Andre și a lui Steffi, pentru că sunt oameni deosebiți.

Am avut șansa să-i întâlnesc, am avut șansa să mă antrenez cu ei și am avut șansa să am discuții legate de tenis, de emoții, de presiune. Totul a fost la Las Vegas, când eram împreună cu Darren Cahill, și m-a bucurat din suflet să am șansa să împart terenul cu ei aici la noi. A fost foarte bine să fiu cu ei pe teren atunci, Steffi nu greșește deloc, slice-ul ei nu este deloc ușor de returnat”, a spus Simona Halep într-un interviu acordat organizatorilor de la Sports Festival.