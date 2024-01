Simona Halep, în extaz după ce a fost anunţată revenirea sa pe terenul de tenis alături de Andre Agassi şi Steffi Graf - Antena Sport

Reclamă

Am avut șansa să-i întâlnesc, am avut șansa să mă antrenez cu ei și am avut șansa să am discuții legate de tenis, de emoții, de presiune. Totul a fost la Las Vegas, când eram împreună cu Darren Cahill, și m-a bucurat din suflet să am șansa să împart terenul cu ei aici la noi. A fost foarte bine să fiu cu ei pe teren atunci, Steffi nu greșește deloc, slice-ul ei nu este deloc ușor de returnat.

Andre este foarte activ pe teren, se mișcă mult, îmi place foarte mult reverul lui. Eu sunt fan backhand, pentru că este și lovitura mea preferată, și când îl vedeam pe el așa natural, mi-a plăcut tare mult.

A fost o experiență deosebită și m-a ajutat tare mult ca sportiv. I-am urmărit în cariera lor, Steffi cred că a fost un model pentru toată lumea pentru abilitățile ei pe teren, mai ales cele fizice, iar Andre pentru comportamentul lui, pentru starea lui pe teren. Era un mix cu de toate și era foarte frumos de urmărit. Am și citit cartea lui, singura cap-coadă, fără oprire. Mi-a plăcut foarte mult, am înțeles foarte multe. Mi-a plăcut că nu a arătat doar partea bună și frumoasă, a arătat și toate greutățile pe care le-a avut și cum a trăit el anumite momente”, a spus Simona Halep într-un interviu acordat organizatorilor de la Sports Festival.

Reclamă

Simona Halep revine pe teren într-un demonstrativ

Simona Halep revine pe teren într-un demonstrativ care va avea loc în Cluj-Napoca! Simona Halep şi Andrei Pavel vor face pereche la dublu împotriva soţilor Steffi Graf şi Andre Agassi, care au împreună 30 de turnee de Grand Slam.

Meciul va avea loc pe 15 iunie 2024, în cadrul Sports Festival. Simona Halep a făcut o primă declaraţie odată ce s-a aflat că va juca în acest meci demonstrativ.

Simona Halep, încurajată de o mare campioană, la intrarea în 2024: „Trebuie să rămână cu psihicul puternic”

Simona Halep a fost încurajată de o mare campioană a României. Larisa Iordache este cea care susţine că dubla câştigătoare de Grand Slam va avea nevoie de un psihic extrem de puternic după ce nu a mai jucat niciun meci oficial de aproape un an şi jumătate.

Reclamă 4 / 0/3

Larisa, deţinătoarea de cele mai multe medalii europene din gimnastica noastră speră ca procesul de la TAS, din 7-9 februarie 2024 să-i aducă Simonei o reducere semnificativă a pedepsei de 4 ani primită de la ITIA. „Situația ei este foarte dificilă. Îți dorești să faci performanță în sportul pe care-l practici de când erai mică, dar nu poți. Cred că Simona își dorea din ce în ce mai mult să se bucure de tenis. Această perioadă, cu siguranță, nu este una prea fericită pentru Simona, dar o să-și găsească liniștea și capacitatea de a se adapta la ce i se întâmplă. Mie-mi pare tare rău pentru ea, ca sportivă. Niciun sportiv nu merită să stea departe de ceea ce iubește. Sper din suflet ca lucrurile să se lămurească și să revină pe teren, acolo unde-și dorește să fie. Trebuie să rămână cu psihicul puternic, pozitiv. Merită să revină, pentru că munca pe care a depus-o de-a lungul anilor și eforturile părinților au fost foarte mari. Merită să fie fericiți și împliniți”, a spus Iordache, citată de iamsport.ro. Reclamă

Cine ia titlul în Liga 1 în acest sezon? FCSB CFR Rapid Universitatea Craiova Alta echipa Vezi rezultatele Loading ... Loading ...