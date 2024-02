Cum a putut fi surprinsă Taylor Swift în timpul Super Bowl. Imaginile au apărut pe ecranul gigant. Vedeta n-a ţinut cont de nimic - Antena Sport

În ceea ce priveşte vedetele din tribune, Paul Rudd, Queen Latifah, Lady Gaga, Gwen Stefani, Jared Leto, Luke Combs, LeBron James, Gordon Ramsay, Elon Musk, Jimmy Kimmel şi Jeff Goldblum au fost văzuţi încurajând echipele.

Printre alţi artişti care au fost prezenţi şi care au cântat în timpul marelui meci de campionat se numără Usher, care a fost capul de afiş al spectacolului din pauză. De asemenea, Reba McEntire a interpretat imnul naţional, Post Malone a cântat „America the Beautiful”, iar Andra Day a interpretat „Lift Every Voice and Sing”.

Kansas City Chiefs a câştigat Super Bowl

Kansas City Chiefs a câştigat Super Bowl şi a intrat în istorie. Kansas City Chiefs a învins cu 25-22 San Francisco 49ers, pe Allegiant Stadium, în Las Vegas, şi a câştigat pentru a treia oară Super Bowl în ultimii cinci ani.

Cei de la 49ers erau uşor favoriţi la primul Super Bowl desfăşurat în Las Vegas şi au fost de două ori la un pas de victorie pe Allegiant Stadium.

Chiefs au jucat în patru din ultimele cinci Super Bowl-uri şi au devenit prima echipă care a câştigat două titluri consecutive, după Patriots, care a reuşit acest lucru în sezoanele 2003 şi 2004.