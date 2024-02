Kansas City Chiefs a câştigat Super Bowl şi a intrat în istorie! Nebunie totală în Las Vegas - Antena Sport

Ea a reuşit să ajungă, alăturându-se zecilor de vedete de pe Allegiant Stadium. Swift a fost văzută la meci alături de prietenele sale celebre Blake Lively şi Ice Spice.

Ea a fost văzută, de asemenea, într-o lojă, discutând cu fratele lui Travis Kelce, Jason Kelce, precum şi cu Roger Goodell.

Jay-Z a fost văzut, de asemenea, cu fiicele sale, Blue Ivy Carter şi Rumi Carter, la meci, iar Beyoncé a fost văzută mai târziu stând într-o lojă.

În ceea ce priveşte vedetele din tribune, Paul Rudd, Queen Latifah, Lady Gaga, Gwen Stefani, Jared Leto, Luke Combs, LeBron James, Gordon Ramsay, Elon Musk, Jimmy Kimmel şi Jeff Goldblum au fost văzuţi încurajând echipele.

Printre alţi artişti care au fost prezenţi şi care au cântat în timpul marelui meci de campionat se numără Usher, care a fost capul de afiş al spectacolului din pauză. De asemenea, Reba McEntire a interpretat imnul naţional, Post Malone a cântat „America the Beautiful”, iar Andra Day a interpretat „Lift Every Voice and Sing”.