Ferrari a câştigat cursa de 24 de ore de la Le Mans pentru al treilea an la rând - Antena Sport

„Câştigarea cursei de la Le Mans este ceva special”, a adăugat el mai târziu pentru TNT Sports. „A fost o săptămână solicitantă – am făcut totul posibil. Am rămas concentraţi când a trebuit să forţăm şi când nu, am avut grijă de pneuri. Sunt fericit pentru mine, pentru colegii mei, pentru AF Corse şi pentru Ferrari, care a câştigat de trei ori consecutiv. Nu ne-am fi putut dori un scenariu mai bun.”

