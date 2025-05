Francesca Alupei şi Beata Vaida, drum spre istorie: prima prezenţă a României la Jocurile Olimpice, la volei pe plajă - Antena Sport

Părinţii mei sunt foarte fericiţi, am foarte multă sustinere din partea familiei mele. Ei mă susţin şi moral şi financiar. Mă văd că mi-am găsit locul şi toate stările prin care trec, ei le ştiu, că au trecut şi ei prin ele. Văd în mine acea pasiune pe care au avut-o şi ei pentru sport.

Avem nevoie de finanţare, noi facem eforturi foarte mari. Din fericire, se lucrează astfel încât COSR şi Federaţia Română de Volei să ne susţină în viitor. Sperăm să se întâmple asta cât mai repede, ca acest proiect să prindă un ritm cât mai bun, cât mai repede. Nu putem nici noi să mergem la nesfârşit pe buzunarul nostru”, e mesajul Francescăi.

Alupei, studentă la UCLA

Francesca este studentă la prestigioasa University of California, Los Angeles (UCLA), la facultatea de sociologie, pe care o va absolvi în luna iunie a acestui an.

„A fost o experienţă foarte frumoasă pentru mine, m-a ajutat să mă maturizez. Am plecat acolo un copil ameţit şi acum sunt un om matur, sau aşa vreau eu să cred. Ştiu că pot să ma descurc aproape oriunde în lume. Eu am plecat la facultate cu bursă pentru echipa de volei de sală de acolo. Acum doi ani, m-am accidentat într-un meci. Nu am pierdut bursa, facultatea chiar m-a susţinut şi cu operaţia şi cu recuperarea. Mai am câteva examene şi apoi termin. Mă voi întoarce în ţară pentru a mă concentra pe acest proiect de volei pe plajă.

Los Angeles a fost casa mea principală timp de patru ani, n-am prea venit în România în ultimii ani. Dacă voi ajunge la Jocurile Olimpice, voi fi acasă. Vom sta chiar în căminele în care am locuit în aceşti patru ani. Cazarea olimpicilor va fi în incinta UCLA. Am vorbit deja cu toţi prietenii mei, le-am zis că mă întorc în patru ani, să mă aştepte. Am fost pe plajele pe care se va organiza turneul olimpic de beachvolley, voi mai merge să pregătesc terenul pentru când mă întorc peste patru ani”, a completat Alupei.

Beata Vaida, experienţă în volei pe plajă

De partea cealaltă, Beata Vaida vine cu experienţa solidă în voleiul pe plajă. De-a lungul carierei, ea a devenit campioană în România şi Ungaria, având partenere de top.

„Să jucăm la Jocurile Olimpice este ţelul suprem. Vorbim foarte mult despre asta, încercăm să ne asumăm acest lucru. Eu am mare încredere că vom ajunge acolo, avem formula potrivită pentru a ajunge pe puncte la Jocurile Olimpice. Faptul că am putea scrie istorie, să fim primele românce care se califică la Jocurile Olimpice la beachvolley, este motivaţia supremă pentru noi. Cred că în România s-ar fi putut face această performanţă mult mai devreme, pentru că avem sportivi foarte talentaţi, numai că infrastructura a cam lipsit. Ne lipseşte nisipul şi mai ales terenurile acoperite.

De două luni şi jumătate sunt plecată de acasă. Când turneele sunt într-o anumită parte a lumii, nu merită să zburăm până acasă, pentru că biletele sunt scumpe şi preferăm să stăm în pregătire unde avem condiţiile cele mai bune.

Am avea nevoie de ajutorul federaţiei şi al COSR. Suntem la început şi în România nu se ştiu foarte multe despre voleiul pe plajă. Noi încercăm să deschidem un drum. Am foarte mare încredere în echipa noastră, dar sunt conştientă că lucrurile sunt puţin ciudate.

Mai întâi trebuie să ai rezultate pentru a obţine finanţare. Din păcate, aşa funcţionează lucrurile. Deocamdată suntem pe buzunarul nostru, investim foarte mult în acest proiect.

De aici reiese că avem foarte mare încredere în potenţialul nostru. Eu am fost plecată în Ungaria şi când Francesca mi-a zis că vrea să se apuce de voleiul pe plajă, nici nu am stat pe gânduri. Am renunţat la tot, am renunţat la un job stabil acolo. Cu Francesca în echipă pot să ajung mai sus decât cu oricine altcineva”, a concluzionat Bea.