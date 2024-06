Andrei Muntean, medalie de bronz la paralele, la Cupa Mondială Challenge de la Koper - Antena Sport

Andrei Muntean s-a calificat la Jocurile Olimpice de la Paris, din 2024, după ce s-a clasat pe locul 30 în calificările la individual compus, la Campionatele Mondiale de gimnastică artistică de la Anvers.

El a obţinut biletul pentru Paris pe baza criteriului FIG prin care primii 8 sportivi din clasamentul individual care nu sunt calificaţi cu echipa vor concura anul viitor la Jocurile Olimpice, precizează Federaţia Română de Gimnastică pe pagina sa de Facebook.

Andrei Muntean: „Nu mă dau bătut niciodată!”

„Am spus că nu mă dau bătut niciodată, până la ultima secundă din concurs. Am încercat să mă bucur de această competiție, de tot ce înseamnă acest concurs și am tras până la ultimul aparat. Mă bucur că am reușit și împreună cu colegii să facem o performanță destul de bună și să terminăm concursul cu capul sus.

Tot ce mi-am dorit a fost să mă bucur de competiție și că încă mă lupt cu cei mai buni gimnaști din lume. Legat de maturitate, pot spune că mă ajută să fiu mai liniștit și să mă bucur de competiție.

Asta mi-am dorit în noul an, asta mi-am dorit de la început”, a declarat Andrei Muntean, după ce a obţinut biletele pentru Olimpiada de la Paris, conform COSR.