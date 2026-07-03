“Cea mai frumoasă antrenoare din România” a rămas fără contract: “Am plâns mult. Loviturile nu pot fi prevăzute”

Mihaela Evi, supranumită “cea mai frumoasă antrenoare din România”, a rămas fără contract. Ea era antrenoare la Gloria Bistriţa.
Într-o lungă postare pe contul ei de Instagram, Mihaela Evi a dezvăluit ce s-a întâmplat. Totul a fost cauzat de problemele financiare ale Gloriei. (IMAGINI CU MIHAELA EVI ÎN GALERIA FOTO)
Mihaela Evi a rămas fără contract
“Ieri a fost ultima mea zi de contract la Gloria.
Acum două săptămâni, clubul a decis restructurarea centrului de copii și juniori și ne-a propus alte roluri.
Pot înțelege orice decizie administrativă. Fiecare conducere are dreptul să își stabilească strategia și oamenii cu care merge mai departe.
Ceea ce mi-a fost greu să înțeleg a fost felul în care s-a încheiat această colaborare. După șase ani în care ne-am mutat viața la Bistrița, ne-am construit un cămin aici și ne-am făcut toate planurile de viitor, am aflat cu doar câteva zile înainte de expirarea contractelor că trebuie să ne regândim întreaga viață.
Dar postarea aceasta nu este despre cum plec.
Este despre ceea ce rămâne.
Ce a însemnat Bistrița pentru mine în acești șase ani?
La început, salvare.
A fost locul în care am ajuns după cea mai grea decizie din viața noastră: să plecăm de la Târgu Mureș.
Apoi, Bistrița a devenit familie.
Familie prin oamenii pe care i-am cunoscut aici, prin prieteniile legate și prin toți copiii alături de care am construit ceva frumos.
Sunt mândră că am reușit să construim echipe competitive, capabile să se lupte de la egal la egal cu cele mai puternice cluburi din România.
Privesc în urmă și realizez că am venit într-un club care avea o singură echipă, cea de senioare, iar astăzi las în urmă o structură completă de copii și juniori.
Nu a fost perfect. Dar a fost autentic. Și a fost construit cu suflet.
În ultimele două săptămâni am plâns mult.
Nu pentru o funcție.
Ci mai degraba pemtru ca am înțeles că adevărata măsură a muncii unui om nu este funcția pe care o ocupă, ci oamenii pe care îi lasă în urmă.
Iar dacă există un mod frumos de a încheia un capitol, atunci acesta este.
Să pleci cu sufletul plin de recunoștință.
Iar drumul de aici înainte îl las în mâinile lui Dumnezeu.
Loviturile sub centură nu pot fi prevăzute.
Dar știu ca nu trebuie să câștig eu toate luptele. Unele îi aparțin lui Dumnezeu. ❤️”, a scris Mihaela Evi pe Instagram.
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