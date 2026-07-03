“Cea mai frumoasă antrenoare din România” a rămas fără contract: “Am plâns mult. Loviturile nu pot fi prevăzute”

Mihaela Evi, supranumită “cea mai frumoasă antrenoare din România”, a rămas fără contract. Ea era antrenoare la Gloria Bistriţa.

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Într-o lungă postare pe contul ei de Instagram, Mihaela Evi a dezvăluit ce s-a întâmplat. Totul a fost cauzat de problemele financiare ale Gloriei. (IMAGINI CU MIHAELA EVI ÎN GALERIA FOTO)

Mihaela Evi a rămas fără contract

“Ieri a fost ultima mea zi de contract la Gloria.

Acum două săptămâni, clubul a decis restructurarea centrului de copii și juniori și ne-a propus alte roluri.

Pot înțelege orice decizie administrativă. Fiecare conducere are dreptul să își stabilească strategia și oamenii cu care merge mai departe.

Ceea ce mi-a fost greu să înțeleg a fost felul în care s-a încheiat această colaborare. După șase ani în care ne-am mutat viața la Bistrița, ne-am construit un cămin aici și ne-am făcut toate planurile de viitor, am aflat cu doar câteva zile înainte de expirarea contractelor că trebuie să ne regândim întreaga viață.

Dar postarea aceasta nu este despre cum plec.

Este despre ceea ce rămâne.