Rusia și Belarus revin în competițiile de handbal! Anunțul făcut de IHF

Consiliul Federaţiei Internaţionale de Handbal (IHF) a hotărât, în urma deciziilor luate de Comitetul Executiv al Comitetului Internaţional Olimpic la 7 mai şi 7 iulie 2026, să-şi alinieze poziţia la cele mai recente recomandări ale CIO, ridicând, cu efect imediat, interdicţia impusă la 4 martie 2022 privind participarea echipelor, oficialilor, arbitrilor, formatorilor şi experţilor ruşi şi belaruşi la evenimentele şi activităţile IHF.

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În conformitate cu recomandarea CIO, IHF, în colaborare cu Agenţia Internaţională de Testare (ITA), va pune în aplicare toate măsurile necesare pentru a îndeplini cerinţele antidoping aplicabile în legătură cu revenirea sportivilor ruşi la competiţiile internaţionale de handbal, asigurând în acelaşi timp respectarea deplină a Codului Mondial Antidoping în orice moment, a precizat forul. Nu se vor aplica cerinţe suplimentare de eligibilitate sau alte restricţii.

Rusia și Belarus revin în competițiile de handbal

În ultimele luni, Consiliul IHF a adoptat o abordare treptată în ceea ce priveşte reintegrarea. La 24 martie 2026, echipele naţionale de tineret din Rusia şi Belarus au fost autorizate să organizeze şi să participe la meciuri amicale şi turnee organizate pe cont propriu, cu condiţia semnării unor declaraţii prin care să confirme că nu au nicio legătură cu agenţiile militare sau de securitate ale guvernului. La 6 mai 2026, Consiliul a aprobat posibilitatea acordării unui eventual wild card pentru Campionatul Mondial Feminin U16 al IHF din 2026 şi/sau pentru Trofeul Naţiunilor IHF unei echipe din Rusia sau din Belarus, după caz.

„IHF recunoaşte că reintegrarea deplină ar putea necesita o perioadă de tranziţie atât pentru echipele şi oficialii ruşi, cât şi pentru cei din Belarus. Cu toate acestea, IHF aşteaptă cu nerăbdare să îi primească din nou în comunitatea internaţională de handbal şi speră că, cu sprijinul şi cooperarea tuturor părţilor interesate, vor fi luate măsurile necesare pentru a asigura o revenire rapidă şi eficientă”, menţionează federaţia internaţională.

IHF a subliniat că îşi reafirmă angajamentul de lungă durată faţă de Federaţia de Handbal a Ucrainei şi continuă să-şi exprime solidaritatea cu Ucraina. „IHF condamnă cu fermitate războiul în curs din Ucraina şi consecinţele sale devastatoare. IHF speră sincer că conflictul se va încheia în curând, deschizând calea către revenirea la pace, restabilirea relaţiilor sportive normale şi reluarea cooperării internaţionale paşnice. În acelaşi timp, IHF rămâne angajată să apere valorile sportului, să promoveze dialogul în cadrul familiei internaţionale a handbalului şi să se asigure că deciziile sale continuă să reflecte recomandările CIO şi interesele comunităţii mondiale de handbal”.