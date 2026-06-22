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CSM Bucureşti şi Dinamo, în Champions League

Dan Roșu Publicat: 22 iunie 2026, 12:27

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CSM Bucureşti şi Dinamo, în Champions League

CSM Bucureşti - Profimedia Images

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EHF a anunţat, luni, lista cluburilor confirmate pentru participarea în sezonul 2026-2027 al Ligii Campionilor. La feminin, vicecampioana CSM Bucureşti a primit locul solicitat prin upgrade şi se alătură campioanei Gloria Bistriţa, care avea locul garantat. Tot garantat este şi locul campioanei la masculin, Dinamo Bucureşti.

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CSM Bucureşti şi Dinamo, în Champions League

Potrivit EHF, la feminin vor lua startul în competiţie 16 echipe: HC Podravka, Team Esbjerg, Brest Bretagne Handball, Metz Handball, HSG Blomberg-Lippe, Györi Audi ETO KC, OTP Group Budućnost, Storhamar Håndball Elite, Gloria Bistriţa şi RK Krim OTP Group Mercator (loc garantat), respectiv Odense Håndbold, Nykøbing Falster Håndbold, BV Borussia Dortmund, FTC, Sola Handballklubb şi CSM Bucureşti (upgrade).

Sistemul de joc rămâne neschimbat, cu două grupe a câte opt echipe.

Decizia a fost luată de Comitetul Executiv al EHF, care a anunţat şi extinderea sistemului de joc în Liga Campionilor la masculin, de la 16 la 24 de echipe (şase grupe a câte patru).

Campioana Dinamo Bucureşti are locul garantat între cele 24 de formaţii.

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Echipele participante sunt: HC Zagreb, Aalborg Håndbold, Barça, Paris Saint-Germain, SC Magdeburg, One Veszprém HC, Kolstad Handball, Industria Kielce, Sporting Clube de Portugal, Dinamo Bucureşti (loc garantat), MT Melsungen (câştigătoare European League); SAH Aarhus, GOG, HBC Nantes, Montpellier Handball, Füchse Berlin, PICK Szeged, HC Vardar, Orlen Wisla Plock, FC Porto, RK Celje Pivovarna Lasko, RK Partizan AdmiralBet, HC Kriens-Luzern şi IFK Kristianstad (upgrade).

Tragerea la sorţi a grupelor, la feminin şi masculin, va avea loc vineri, de la ora 12.00, la Viena.

Meciurile vor începe în 5/6 septembrie, la feminin, respectiv 9/10 septembrie, la masculin.

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