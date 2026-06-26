Dinamo, tragere infernală! Va juca împotriva Barcelonei în grupele Ligii Campionilor

Campioana României la handbal masculin, Dinamo Bucureşti, a aflat ce adversare urmează să aibă în viitorul sezon al celei mai tari competiţii la nivel de cluburi, Champions League.
CS Dinamo Bucureşti a fost repartizată în Grupa E în noul format al Ligii Campionilor la handbal masculin, alături de campioana en titre, Barca, de Montpellier (Franţa) şi SAH Aarhus (Danemarca), potrivit tragerii la sorţi efectuate, vineri, la Viena.
Dinamo şi-a aflat adversarele din Liga Campionilor. Duel cu campioana, Barcelona
Numărul de echipe participante a crescut în această ediţie de la 16 la 24, repartizate în şase grupe. Primele două clasate din fiecare grupă se vor califica în turul principal, iar echipele de pe locurile 3-4 vor continua în EHF European League Men.
Finalista din sezonul trecut, Fuchse Berlin, va juca în Grupa A, alături de One Veszprem HC, FC Porto şi RK Partizan Belgrad. Noul sezon va debuta pe 9/10 septembrie, notează agerpres.
Componenţa grupelor Ligii Campionilor la handbal masculin pentru sezonul 2026-2027
- Grupa A: One Veszprem HC (Ungaria), Fuchse Berlin (Germania), FC Porto (Portugalia), RK Partizan AdmiralBet Belgrad (Serbia);
- Grupa B: HBC Nantes (Franţa), MT Melsungen (Germania), Orlen Wisla Plock (Polonia), RK Vardar 1961 Skopje (Macedonia de Nord);
- Grupa C: Aalborg Handbold (Danemarca), Paris Saint-Germain (Franţa), RK Zagreb (Croaţia), RK Celje Pivovarna Lasko (Slovenia);
- Grupa D: Sporting Lisabona (Portugalia), OTP Bank – PICK Szeged (Ungaria), GOG (Danemarca), IFK Kristianstad (Suedia);
- Grupa E: Barca (Spania), Montpellier Handball (Franţa), CS Dinamo Bucureşti (România), SAH Aarhus (Danemarca);
- Grupa F: SC Magdeburg (Germania), Industria Kielce (Polonia), Kolstad Handball (Norvegia), HC Kriens-Luzern (Elveţia).
- Gloria Bistriţa şi CSM Bucureşti şi-au aflat adversarii din Liga Campionilor, sezonul 2026-2027
- CSM Bucureşti şi Dinamo, în Champions League
- Veste excelentă pentru Dinamo! Echipa va juca în Champions League
- Semnează cu CSM București, după ce a câștigat Champions League cu Metz: „Abia aștept”
- Surpriză colosală în FINAL FOUR din Liga Campionilor! Metz o învinge pe Gyor după un meci fantastic