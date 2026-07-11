România s-a calificat în grupele principale la Campionatul European U20, după o victorie de senzaţie cu Israel!

Naţionala de tineret a României a obţinut sâmbătă, la Cluj-Napoca, prima victorie din grupa E a Campionatului European, scor 39-31 (17-16), cu Israel. Diferenţa confortabilă a adus tricolorilor calificarea în grupele principale. România avea nevoie de o victorie la 7 goluri diferenţă pentru a prinde grupele principale. A reuşit să câştige la 8 goluri diferenţă, deşi la pauză conducea cu un singur gol.

Principalii marcatori ai partidei au fost Şerban 8 goluri, Iluca 8, Chiruţ 7, pentru România, respectiv Ekstein 8, Bakasu 6, pentru Israel.

La finalul partidelor din grupa E, Suedia este lider neînvins, cu 6 puncte, urmată în clasament de România 2, Israel 2 şi Bosnia Herţegovina 2, departajate prin golaverajul rezultatelor directe.

În primele meciuri din grupă, la Turda, tricolorii mici au pierdut cu Bosnia Herţegovina, 34-36, şi cu Suedia, 26-44.

Doar primele două clasate în fiecare din cele şase grupe se califică în cele trei grupe principale, din care se va lupta pentru sferturile de finală (16 iulie), semifinale (17 iulie) şi finalele pentru medalii (19 iulie).

Cluj-Napoca găzduieşte meciuri în BT Arena (10.000 locuri) şi Sala Sporturilor “Horia Demian” (2.500 locuri), iar Nova PG Arena din Turda (3.000 locuri) este şi ea gazdă pentru partide din grupele preliminare, principale, sferturi de finală şi de clasament final.

Semifinalele şi finalele vor avea loc în BT Arena. Deţinătoarea titlului european este Spania.