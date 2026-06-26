Gloria Bistriţa şi CSM Bucureşti şi-au aflat adversarii din Liga Campionilor, sezonul 2026-2027

Tragerea la sorţi pentru grupele Ligii Campionilor la handbal feminin au stabilit ce adversare vor avea Gloria Bistriţa şi CSM Bucureşti, campioana şi vicecampioana din campionatul României.

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Campioana naţională CS Gloria Bistriţa şi vicecampioana naţională CSM Bucureşti şi-au aflat, vineri, adversarele din grupele Ligii Campionilor la handbal feminin, ediţia 2026/27, în urma tragerii la sorţi efectuate la Viena.

Ce adversare vor avea Gloria Bistriţa şi CSM Bucureşti în Liga Campionilor

CSM Bucureşti, clasată pe locul al treilea în sezonul recent încheiat al competiţiei, şi Brest Bretagne Handball (Franţa), ocupanta locului al patrulea, fac parte din Grupa A, în care se mai regăsesc Team Esbjerg (Danemarca), FTC-Toyota Kovacs (Ungaria), RK Krim OTP Group Mercator Ljubljana (Slovenia), BV Borussia Dortmund (Germania), Sola Handballklubb (Norvegia) şi OTP Group Buducnost Podgorica (Muntenegru).

Campioana Metz Handball (Franţa) şi învinsa sa din finală, Gyori Audi ETO KC (Ungaria), au fost repartizate în Grupa B, alături de Gloria Bistriţa şi Odense Handbold (Danemarca), RK Podravka Koprivnica (Croaţia), Storhamar Handball Elite (Norvegia), HSG Blomberg-Lippe (Germania) şi Nykobing Falster Handbold (Danemarca).

Sezonul 2026/27 va debuta pe 5/6 septembrie, iar la final, primele două clasate se vor califica direct în sferturile de finală, în timp ce echipele clasate pe locurile 3-6 vor disputa un play-off pentru accederea în sferturi, notează agerpres.