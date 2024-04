Crina Pintea, dezamăgită după CSM Bucureşti - Metz 24-27, în turul sferturilor Ligii Campionilor: "Am tras un an de zile" - Antena Sport

Este obiectivul nostru, e ceea ce ne dorim. Am tras un an de zile pentru meciurile astea. Ne dorim din toată inima și acum e puțin dureros faptul că nu am putut să câștigăm meciul acesta mai ales că am avut extraordinar de multe momente bune.

Foarte mulți oameni sunt alături de noi. Și astăzi a fost sala plină, atmosfera a fost una extraordinară. Ne dorim să creadă în noi până la final. Așa cum ei își doresc foarte mult ca noi să facem un rezultat bun, noi ne dorim de mai multe ori să facem treaba asta și clar că ne vom bate atât pentru noi cât și pentru oamenii care ne susțin”, a spus Crina Pintea după meci.

CSM Bucureşti – Metz 24-27, în turul sferturilor Ligii Campionilor

CSM Bucureşti a fost învinsă duminică, pe teren propriu, de Metz Handball, scor 27-24 (15-14), în manşa tur din sferturile de finală ale Ligii Campionilor. Returul va avea loc în 4 mai, pentru un loc la Turneul Final Four.

Principalele marcatoare ale partidei au fost Neagu 9 goluri, Ostergaard 4, Arntzen 3, Kobylinska 3, pentru CSM, respectiv Valentini 7, Jorgensen 7, Bouktit 7, pentru Metz.

CSM Bucureşti s-a calificat în sferturi după dubla cu Krim Ljubljana din faza play-off (30-24, 30-24).

Anterior, campioana României a încheiat pe locul 4 în grupa A, ratând calificarea directă în sferturi, în urma rezultatelor: 28-24 şi 25-29 cu Odense, 24-26 şi 31-28 cu SG BBM Bietigheim, 23-27 şi 26-24 cu Gyor, 41-26 şi 35-26 cu IK Savehof, 28-30 şi 21-24 cu Brest, 29-24 şi 44-26 cu Buducnost, 29-29 şi 30-23 cu DVSC Debrecen. În sferturile de finală se mai joacă partidele dintre FTC Budapesta – Team Esbjerg (25-26 în tur), Vipers – Gyor (23-30) şi SG BBM Bietigheim – Odense (30-26). Câştigătoarele din faza sferturilor se vor califica la Turneul Final Four de la Budapesta, din 1-2 iunie. CSM Bucureşti a jucat ultima dată la Turneul F4 în 2018. Deţinătoarea trofeului este Vipers Kristiansand. Reclamă

