Cristina Neagu, emoţionată înaintea ultimului meci al carierei: "Nici nu am putut să dorm azi-noapte" - Antena Sport

“Nu am niciun regret la finalul carierei. Când văd această zi şi ceea ce se întâmplă aici, ce regret pot să am? Sigur, ca sportiv îţi doreşti să câştigi, pentru asta munceşti, dar când vezi câţi oameni au venit azi la sală şi vor să celebreze această zi nu am niciun regret. În cea mai mare parte a carierei am simţit această apreciere a oamenilor”, a mai afirmat ea.