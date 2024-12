Cum se poate califica România în semifinalele EHF EURO 2024, după victoria uriaşă cu Suedia! Toate calculele înaintea meciului cu Ungaria - Antena Sport

Franţa, 6p Ungaria, 4p Muntenegru, 2p România, 2p Suedia, 2p Polonia, 0p

România a intrat cu 0 puncte în grupa principală de la EURO EHF 2024, deoarece a pierdut duelul cu cealaltă echipă calificată în aceeaşi grupă, Muntenegru. În grupa preliminară, „tricolorele” s-au impus în confruntările cu Serbia şi Cehia.

Florentin Pera, discurs emoţionant după victoria uriaşă a României de la EURO 2024

Florentin Pera a oferit prima reacţie, după ce România a învins Suedia, scor 25-23, în grupa principală de la EHF EURO 2024. Selecţionerul a avut un discurs emoţionant şi a avut doar cuvinte de laudă la adresa jucătoarelor sale, vorbind în special şi despre Raluca Kelemen.

„Echipa națională a arătat că are potențial, este un rezultat foarte bun. Am făcut un meci foarte bun și în fața campioanei mondiale Franța. Suntem cea mai tânără echipă, am reușit să fac un grup unit.

Spiritul de echipă, faptul că nu am cedat în ultimele minute, ne-au ajutat să facem aceste rezultate pentru handbalul românesc. Am fost inspirat cu Raluca (n.r. Kelemen).

Ne așteptăm la un rezultat pozitiv și cu Ungaria, chiar dacă este un meci dificil. Vor avea susținerea fanilor, după cum știți între noi și maghiari este o mare rivalitate. Am jucat cu inima pentru România. Le-am oferit un cadou românilor de Sfântul Nicolae. Atmosfera este una foarte bună în cadrul echipei. Ne-am autodepășit, avem o echipă în formare, iar rezultatele sunt de apreciat. Eu sunt convins că această echipă are rată de progres”, a declarat Florentin Pera, conform digisport.ro.