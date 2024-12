"Le-am făcut un cadou românilor!" Florentin Pera, discurs emoţionant după victoria uriaşă a României de la EURO 2024! Ce a spus despre Raluca Kelemen - Antena Sport

Florentin Pera a oferit prima reacţie, după ce România a învins Suedia, scor 25-23, în grupa principală de la EHF EURO 2024. Selecţionerul a avut un discurs emoţionant şi a avut doar cuvinte de laudă la adresa jucătoarelor sale, vorbind în special şi despre Raluca Kelemen.

România a obţinut primele puncte în grupa principală de la EHF EURO 2024. În următorul duel, „tricolorele” vor înfrunta Ungaria, meciul urmând să se dispute duminică.

Florentin Pera, prima reacţie după România – Suedia 25-23

Florentin Pera a transmis că victoria obţinută împotriva Suediei reprezintă un cadou pentru toţi românii. Acesta a subliniat că naţionala României este cea mai tânără de la turneul final european, şi a transmis că jucătoarele sale au prins încredere, după duelurile „de foc” disputate.

În privinţa Ralucăi Kelemen, Pera a transmis că el a fost cel care a decis să o trimită în meci, după ce a observat-o la antrenamente.

„Echipa națională a arătat că are potențial, este un rezultat foarte bun. Am făcut un meci foarte bun și în fața campioanei mondiale Franța. Suntem cea mai tânără echipă, am reușit să fac un grup unit.