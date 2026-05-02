Dinamo a câștigat titlul 22 la handbal masculin. “Dulăii” au ajuns la 10 trofee consecutive

Dinamo a învins-o sâmbătă pe teren propriu pe HC Buzău, scor 36-27, şi a câștigat un nou titlu naţional la handbal masculin, al 22-lea din palmares, cu două etape înainte de finalul sezonului.
Principalii marcatori ai meciului restant din etapa a 13-a au fost Buzle (7 goluri), Stanciuc (5), pentru Dinamo, respectiv Virbauskas (10, pentru HC Buzău.
Dinamo a câștigat al 10-lea titlu de campioană
După 20 de etape, Dinamo este lider cu 32 de puncte, iar pe locul 2 se află HC Buzău, cu 26, iar cu două etape înainte de finalul stagiunii, campioana nu mai poate pierde un nou titlu.
Programul ultimelor două etape:
Etapa 21, 7 mai: SCM Poli Timişoara – Dinamo Bucureşti, ”U” Cluj – CSM Constanţa, CSM Vaslui – CSM Sighişoara, Minaur Baia Mare – Potaissa Turda, CSU Suceava – CSM Bucureşti. HC Buzău va sta.
Etapa 22, 21-24 mai: CSM Constanţa – CSU Suceava, CSM Bucureşti – Minaur Baia Mare, Potaissa Turda – CSM Vaslui, CSM Sighişoara – SCM Poli Timişoara, HC Buzău – ”U” Cluj. Dinamo Bucureşti va sta.
Sursa: News.ro
- George Buricea, suspendat pentru încălcarea regulilor anti-doping. Prima reacție a selecționerului României: „Situația e simplă”
- Per Johansson, discurs superb înainte de Final 4! Laude pentru CSM Bucureşti: “Probabil cea mai puternică echipă de până acum”
- “Am avut şansă” Bojana Popovic a reacţionat după tragerea la sorţi a Final Four! CSM a reuşit să o evite pe Gyor
- Crina Pintea, prima reacție după tragerea la sorți a Final Four-ului Ligii Campionilor: „Vom juca cu inima”
- CSM București, duel cu Metz în Final Four-ul Ligii Campionilor! „Tigroaicele”, în fața unei performanțe uriașe