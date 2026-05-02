Dinamo a câștigat titlul 22 la handbal masculin. “Dulăii” au ajuns la 10 trofee consecutive

Dinamo a învins-o sâmbătă pe teren propriu pe HC Buzău, scor 36-27, şi a câștigat un nou titlu naţional la handbal masculin, al 22-lea din palmares, cu două etape înainte de finalul sezonului.

Principalii marcatori ai meciului restant din etapa a 13-a au fost Buzle (7 goluri), Stanciuc (5), pentru Dinamo, respectiv Virbauskas (10, pentru HC Buzău.

Dinamo a câștigat al 10-lea titlu de campioană

După 20 de etape, Dinamo este lider cu 32 de puncte, iar pe locul 2 se află HC Buzău, cu 26, iar cu două etape înainte de finalul stagiunii, campioana nu mai poate pierde un nou titlu.

Programul ultimelor două etape:

Etapa 21, 7 mai: SCM Poli Timişoara – Dinamo Bucureşti, ”U” Cluj – CSM Constanţa, CSM Vaslui – CSM Sighişoara, Minaur Baia Mare – Potaissa Turda, CSU Suceava – CSM Bucureşti. HC Buzău va sta.