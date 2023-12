Gheorghe Tadici, discurs vehement după eliminarea României de la Campionatul Mondial: "Eu nu o foloseam pe Cristina Neagu deloc" - Antena Sport

Gheorghe Tadici a avut un discurs vehement după eliminarea României de la Campionatul Mondial

Ce a spus despre Cristina Neagu Gheorghe Tadici a avut un discurs vehement după eliminarea României de la Campionatul Mondial. Fostul selecţioner al României a spus că, dacă era în locul lui Florentin Pera, nu o folosea deloc pe Cristina Neague la Campionatul Mondial de handbal.

Cristina Neagu a fost accidentată şi a jucat doar în partida pe care România a pierdut-o în faţa Germaniei, scor 22-24. Tadici spune că nu ar fi folosită deloc pe Neagu, în condiţiile în care starul de la CSM Bucureşti nu se afla la potenţial maxim.

Gheorghe Tadici, discurs vehement după eliminarea României de la Campionatul Mondial

„Ea nu s-a antrenat o lună de zile. Am spus-o înainte și o spun și acum că dacă nu e aptă 100% nu ar trebui să fie folosită și, mă rog, s-a întâmplat. A vrut și ea să ajute, a fost dornică să ajute. A ajutat cât a putut. Nu știu cât a putut și cât nu a putut. Eu, așa cum am declarat și înainte de Campionatul Mondial, eu dacă eram în locul lui Pera nu o foloseam dacă nu era aptă 100%. E o jucătoare foarte bună, cu un IQ foarte bun. Însă totul în ultimii ani a gravitat în jurul ei. E un sport de echipă. Dacă nu joci colectiv ambele faze, și apărare, și atac, e mai dificil să apară rezultate de excepție. Răspunsul meu e așa. Dacă Cristina Neagu ar fi fost 100% aptă la Campionatul Mondial, probabil că am fi avut o victorie și în meciul cu Germania care a fost meciul de căpătâi, așa”, a spus Gheorghe Tadici la sport.ro.