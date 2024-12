Marea „problemă” identificată în handbalul românesc! O jucătoare a naționalei a cerut măsuri: „Doar atunci putem trece la alt nivel!” - Antena Sport

O jucătoare a naționalei României de handbal a cerut măsuri, după parcursul de la EURO 2024. Sonia Seraficeanu a identificat marea „problemă” a „tricolorelor” și a spus cum naționala poate trece la următorul nivel.

România a fost învinsă clar de Ungaria, scor 29-37, iar în ultimul meci din grupa principală va întâlni Polonia. Elevele lui Florentin Pera au două puncte în grupă, acumulate după succesul uriaș cu Suedia.

Sonia Seraficeanu cere măsuri, după ce a identificat marea „problemă” din handbalul românesc

Sonia Seraficeanu este de părere că România poate trece la un alt nivel doar în momentul în care jucătoarele vor prinde mai multe minute, la echipele de club. Extrema dreapta a naționalei cere ca „tricolorelor” să le fie acordate mai multe șanse, și susține că această „problemă” începe chiar de la Federație.

Totodată, Seraficeanu s-a declarat foarte dezamăgită după eșecul suferit de România cu Ungaria. Aceasta a subliniat, totodată, că „tricolorele” s-au autodepășit la EURO 2024.

„(N.r. Ce sentimente vă încearcă după meciul cu Ungaria) Un sentiment de dezamăgire. Deși am făcut tot ce s-a putut, la un moment dat ele au gestionat mult mai bine anumite situații de joc. Au avut mai multă prospețime în lot. Totodată, sunt fericită. Am jucat cu sufletul și am reușit să ne autodepășim.