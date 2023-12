Rezultat şocant în grupa României, la CM de handbal feminin! Japonia a produs marea surpriză şi a învins Danemarca - Antena Sport

„Sunt mulțumit de prima repriză, am jucat bine, o apărare foarte bună, dar în repriza a doua, Germania a fost mai puternică. Nu am jucat la același nivel. În atac, am încercat să schimb ceva, dar Germania a marcat prin flancuri.

În repriza a doua, am ratat prea mult pentru acest nivel. Am avut opt situații unu la unu, cred că au fost momente importante în care puteam rămâne aproape de Germania. Asta e situația, am venit să luptăm până la capăt. Trebuie să câștigăm împotriva Poloniei și a Japoniei”, a spus Florentin Pera, potrivit digisport.ro.