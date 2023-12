Florentin Pera, prima reacție după eșecul cu Germania de la Campionatul Mondial: „Am venit să luptăm până la capăt” - Antena Sport

Reclamă

Totodată, selecționerul a analizat și jocul naționalei și a tras primele concluzii:

„Sunt mulțumit de prima repriză, am jucat bine, o apărare foarte bună, dar în repriza a doua, Germania a fost mai puternică. Nu am jucat la același nivel. În atac, am încercat să schimb ceva, dar Germania a marcat prin flancuri.

În repriza a doua, am ratat prea mult pentru acest nivel. Am avut opt situații unu la unu, cred că au fost momente importante în care puteam rămâne aproape de Germania. Asta e situația, am venit să luptăm până la capăt. Trebuie să câștigăm împotriva Poloniei și a Japoniei”, a spus Florentin Pera, potrivit digisport.ro.

În cadrul Campionatului Mondial, care este organizat în Danemarca, Suedia și Norvegia, pentru România urmează meciurile cu Polonia și Japonia.

Oana Manea a anunţat cine va fi urmaşa Cristinei Neagu la naţionala României, după ce interul stânga a anunţat că acesta este ultimul ei campionat mondial în tricoul naţionalei.

„Eu mi-aş dori, dar îi este greu dacă vine după trei săptămâni, nu de stat, ci de recuperare, dar e foarte greu când nu te antrenezi cu echipa. Poate 5-10 minute să ajute echipa, care e deficitară la aruncările de la 9 metri. Avem nevoie de aruncări de la 9 metri. O cunosc pe Cristina Neagu, e un om care îşi doreşte mult performanţa, este un om foarte ambiţios şi iubeşte mult naţionala şi mereu şi-a dorit să facă un rezultat mare cu naţionala. O să-i fie greu, dar poate chiar din ambiţie să ajute echipa, sper să facă lucruri bune. Trage ca să aducă un rezultat cât mai bun la naţională. Trebuie să ne adaptăm fără ea, toţi jucătorii se retrag, trebuie să promovăm ce vine din urmă. Mie mi-a plăcut foarte mult Lixăndroiu, dar trebuie mai mult jucată, trebuie mai mult finisată. Trebuie să vină un inter-stânga, mai e Sorina ( n.r. Grozav), ne adaptăm”, a spus Oana Manea, în cadrul emisiunii AS.ro LIVE.