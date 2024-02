"V-aţi mirat de ce câştigă 'Messi al handbalului' 300.000 de euro" Gică Hagi, atac total la criticii Cristinei Neagu: "Invidie!" - Antena Sport

Cristina Neagu s-a retras de la naţionala României

Cristina Neagu a vorbit din nou după ce s-a retras de la naţionala României. Cea mai bună jucătoare a lumii în patru rânduri, Neagu a avut parte de 17 ani în care a dat totul pentru România.

Neagu şi-ar fi dorit ca ultimele ei meciuri în tricoul României să fie la Jocurile Olimpice de la Paris. Eşecul cu Germania, de la Campionatul Mondial, ne-a interzis accesul în sferturile de finală, care ne-ar fi adus şi calificarea la turneul preolimpic.

„Cu siguranță că mi-am imaginat altfel finalul. Și nu putem să știm niciodată cum ar fi fost și care ar fi fost rezultatul dacă aș fi fost sănătoasă și într-o formă bună, cum cred că eram înainte de accidentare. Dar sunt împăcată.

Să știi că sunt împăcată, pentru că am făcut tot ce a ținut de mine. Mi-am dorit foarte mult, am încercat, am rămas acolo cu echipa până la final. Am încercat să ajut cu tot ce am putut eu, chiar dacă nu puteam să ajut din teren. Așa a fost să fie. Nu pot să schimb nimic din ce a fost.

Mi-aș fi dorit, sigur, să pot să fiu pe teren la toate meciurile, să pot să dau tot ce am mai bun, să ajut echipa să se califice la Turneul Preolimpic, și de acolo să fi încercat calificarea la Jocurile Olimpice.

Nu e niciun secret că mi-aș fi dorit foarte mult să ajung la Paris, am zis-o în multe rânduri. Dar, dacă așa a fost să fie, eu sunt împăcată cu situația”, a spus Neagu, citată de lead.ro.