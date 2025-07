"Petrescu e Petrescu!" Kader Keita și-a „înțepat” fostul antrenor înainte de Rapid - CFR: "Prefer să joc fotbal" - Antena Sport

Costel Gâlcă a recunoscut că se așteaptă la o partidă dificilă. Acesta a lăudat-o pe CFR Cluj și a evidențiat faptul că Dan Petrescu are la dispoziție un lot numeros de jucători cu experiență.

De asemenea, antrenorul de la Rapid a dat de înțeles că jucătorii săi trebuie să își demonstreze calitatea în astfel de partide.

“Mă aștept la un meci dificil, cum știu CFR-ul, are un lot numeros, cu jucători cu experiență. Are un antrenor cu experiență. Va fi foarte important pentru noi să fim eficienți în fața porții și să ne apărăm în fața porții. Echipele mari, care joacă în cupele europene, au un plus de încredere după calificare. Entuziasmul în echipa lor este foarte bun.

Trebuie să facem un meci perfect și în apărare și în atac. Koljic s-a recuperat și este apt de joc. Toate meciurile sunt dificile. Trebuie să demonstrăm de la meci la meci că suntem mai buni. E un lot care a rămas în mare parte cel de anul trecut, dar cu un nou antrenor. Aș vrea să schimbăm partitura, să fim mai agresivi”, a spus Costel Gâlcă, la conferința de presă.