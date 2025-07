Sorana Cîrstea, dezvăluiri dureroase despre retragere: "Va veni şi rândul meu!" Ce urmează să facă - Antena Sport

Sorana Cîrstea se află înaintea ultimului sezon din carieră. Ajunsă la 35 de ani, sportiva noastră e gata de retragere, dar nu ştie ce va face după ce va pune racheta în cui. A trecut un tur la turneul WT de la Iaşi, apoi a vorbit despre carieră, dar şi marile regrete de după ce se va retrage.

Sorana Cîrstea e gata să pună stop carierei de jucătoare profesionistă în tenisul feminin. A recunoscut că vârsta din buletin nu minte şi e gata să pună stop.

Cel mai mare regret al Soranei Cîrstea

Sorana Cîrstea recunoaşte că retragerea e din ce în ce mai aproape, dar regretă faptul că generaţia ei e aproape de a spune adio tenisului. Mai mult, este extrem de tristă când vede că sportivele din generaţia ei aleg să se retragă din tenis. “Anul trecut, când am stat șase luni pe margine, m-au ajutat din acest punct de vedere, să văd ce înseamnă viața fără tenis. În ultimii ani am dat sută la sută.

M-am dedicat cât s-a putut. Am fost extrem de disciplinată, extrem de ordonată. Am investit enorm în cariera mea, am făcut tot ce s-a putut. Cred că pentru ultimii ani plec cu sufletul împăcat. Nu mă sperie, dar mă întristează acest gând. Sunt sentimente normale, pentru că suntem și noi oameni. Îmi va fi dor de adrenalină, de emoțiile pe care ți le dă tenisul și tot ce înseamnă viața de sportiv”, a spus Sorana, conform prosport.ro.

Jucătoarea noastră nu are un plan bine stabilit după retragerea din tenis. Şi-ar dori să lucreze tot în sport, dar, momentan totul e la stadiul de proiect. Speră ca să aibă parte de un ultim meci în România, unul de retragere. „Sunt o persoană care iubește acest sport și mi-aș dori să dau înapoi ce am primit de la acest sport. Dacă aș putea să ajut generațiile care vin din urmă, mi-ar făcea plăcere. Ar fi o bucurie sufletească. Cu cât înaintez în vârstă, cu atât îmi doresc să ajut.