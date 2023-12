Johan Van Heerden, Kuselo Moyake şi Sioeli Lama, mesaje emoţionante de Ziua Naţională! Ce au transmis rugbiştii naţionalei - Antena Sport

Reclamă

„România înseamnă casa pentru mine, chiar dacă nu m-am născut aici, însă am crescut practic aici şi România e la inima mea. Prima dată când am pus tricoul pe mine a fost extraordinar, o onoare foarte mare pentru că mi-am dorit să joc pentru România. Am reprezentat mereu ţara cu inima şi cu sângele”, spune Johan, care în prezent evoluează la CS Dinamo, echipă cu care va disputa săptămâna viitoare finala Ligii Naţionale de Rugby. Johan a debutat pentru România în 2015, de atunci evoluând la 53 de selecţii, participând cu Stejarii şi la Cupa Mondială din 2011.

Kuselo Moyake (37 ani), care evoluează acum pentru Rapid Bucureşti, a venit în România, tot din Africa de Sud, în 2014. „România înseamnă familia pentru mine, când am venit aici mi-am gasit soţia, avem doi copii acum, aici este tot ce am”, spune acesta, citat de news.ro. Kuselo a debutat şi el pentru România, evoluând şi pentru naţionala de rugby 7s.

Născut în Tonga, Sioeli Lama (28 ani) a venit în România, în 2015 semnând un contract ca jucător profesionist cu CSM Bucureşti. Astăzi evoluează pentru CSA Steaua şi pentru echipa naţională a României pentru care a debutat în 2021. A adunat 7 selecţii pentru Stejari, cu care a participat şi la Cupa Mondială din acest an, din Franţa. “România înseamnă familie şi rugby’’, spune el emoţionat.

Ceremonii militare la Bucureşti şi Alba Iulia, de Ziua Naţională

Ministerul Apărării organizează ample evenimente dedicate zilei de 1 Decembrie, la Bucureşti şi Alba Iulia. Ziua începe cu ceremonii militare, urmate de defilare. La Bucureşti, la Parada Militară Naţională vor participa peste 2.400 de militari şi specialişti, în prezenţa preşedintelui Klaus Iohannis, a premierului Marcel Ciolacu şi a preşedintelui Senatului, Nicolae Ciucă. La Alba Iulia vor defila peste 1.000 militari şi specialişti din diferite instituţii.

”Cu prilejul Zilei Naţionale a României, Ministerul Apărării Naţionale organizează în municipiul Bucureşti, vineri, 1 decembrie, începând cu ora 9.00, o ceremonie militară şi religioasă de depuneri de coroane şi jerbe de flori la Mormântul Ostaşului Necunoscut, din Parcul Carol I, în memoria eroilor români care şi-au jertfit viaţa pe câmpurile de luptă, pentru împlinirea idealurilor naţionale”, anunţă Ministerul Apărării.

Sursa citată a precizat că, la Parada Militară Naţională care va avea loc vineri, 1 decembrie, începând cu ora 11.00, în Piaţa Arcului de Triumf din Bucureşti, participă peste 2.400 de militari şi specialişti din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor.