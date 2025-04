Mihaela Cambei a revenit în ţară după cele 3 medalii cucerite la Campionatele Europene: "Am avut emoţii" - Antena Sport

Mihaela Cambei, vicecampioană olimpică vara trecută la Paris, continuă şi în 2025 cucerirea medaliilor. Halterofila de 22 de ani s-a întors cu 3 medalii de aur de la Campionatele Europene de la Chişinău.

Românca a concurat în proba de 49 de kg şi a s-a impus la stilul smuls, la aruncat şi la total. Aceasta a fost prima competiţie pentru Cambei după Jocurile Olimpice de la Paris.

Mihaela Cambei, după cele 3 medalii de aur cucerite la Campionatele Europene: „Următorul obiectiv este Campionatul Mondial”

Revenită în ţară, Mihaela Cambei a recunoscut că a avut emoţii şi a resimţit presiunea, după ce a devenit vicecampioană olimpică la Paris, dar şi pentru că a avut probleme la stilul smuls.

„Nu am mai concurat de foarte mult timp. S-au simţit puţin emoţiile, dar a fost bine. Sunt foarte bine, am avut emoţii puţin pentru că am avut unele dificultăţi la stilul smuls din cauza unor probleme tehnice, dar s-a terminat cu bine.

Mi-am adunat forţele, am avut emoţii pentru că nu am mai concurat de la Jocurile Olimpice. Am avut emoţii mai mult pentru rezultatul meu. Deja ne gândim prea departe, dar eu zic că da (n.r. la Jocurile Olimpice 2028). Următorul obiectiv este Campionatul Mondial.