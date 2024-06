Pugilista Claudia Nechita a ratat calificarea la Jocurile Olimpice 2024 - Antena Sport

Pugilista Claudia Nechita a ratat calificarea la Jocurile Olimpice 2024 Claudia Nechita / Facebook Pugilista română Claudia Nechita a ratat calificarea la Jocurile Olimpice 2024, după ce a fost învinsă de chinezoaica Zichun Xu la puncte (0-5), duminică, în sferturile de finală ale cat. 57 kg, la turneul preolimpic de box de la Bangkok (Thailanda). ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Românca avea nevoie de victorie în acest meci pentru a obţine biletul de Paris. Pugilista Claudia Nechita a ratat calificarea la Jocurile Olimpice 2024 Robert Jitaru (cat. 63,5 kg), Paul Andrei Arădoaie (cat. 80 kg), pregătiţi de antrenorii Dumitru Dorobanţu şi Valentin Vrânceanu, Mihaela Bădescu (cat. 50 kg), Claudia Nechita (cat. 57 kg), Loredana Marin (cat. 60 kg) şi Andra Sebe (cat. 66 kg), antrenate de Adrian şi Mihaela Lăcătuş, au participat la turneul preolimpic de la Bangkok. România va avea o singură reprezentantă la box la JO 2024, Lăcrămioara Perijoc (cat. 54 kg), notează agerpres.ro. Lăcrămioara Perijoc îşi propune să cucerească aurul olimpic la Paris! „Este un obiectiv realizabil” Lăcrămioara Perijoc îşi propune să cucerească aurul olimpic la Paris. Românca, ce a fost portdrapelul ţării noastre la Jocurile Europene, s-a întors din Polonia cu medalia de argint. Reclamă

Lăcrămioara Perijoc a dezvăluit la emisiunea AS.ro LIVE, acolo unde a fost invitata lui Dan Pavel, că aurul olimpic este cel mai înalt obiectiv pe care şi-l propune pentru Jocurile Olimpice 2024 de la Paris. În orice caz, ea vrea neapărat să se întoarcă acasă cu o medalie de la Paris.

„A fost minunat, acesta este cuvântul. Am avut parte de o competiţie perfectă, şi nu doar prin prisma faptului că am obţinut acest rezultat, din toate punctele de vedere. Cum m-am simţit, cum s-a desfăşurat acolo. Chiar am fost în starea aia de flow, mi-a plăcut foarte mult.

Acestea sunt Jocuri Europene, nu se compară cu Olimpiada mare, dar sunt un criteriu pe care ne putem baza pentru Olimpiada mare.

La noi, pe box, la fete, Europa este cea mai tare. Sunt sportive şi pe celelalte continente, dar Europa este cea mai tare la noi, la fete. Chiar sper la o medalie şi să fie cât mai strălucitoare. Nu am zis că o să vin cu medalia de aur garantat, pentru că este un drum foarte lung până acolo. În primul rând trebuie să mă menţin sănătoasă, să mă pregătesc foarte bine. Este un obiectiv realizabil. Nu consider că dacă îmi setez acest obiectiv (n.r.: aurul la Jocurile Olimpice 2024) nu pot să îl îndeplinesc. Cu siguranţă putea să iasă medalia de aur şi la Jocurile Europene, dar n-a fost să fie. Sunt foarte mulţumită, nu sunt supărată că nu am luat aurul, dar da, îl puteam lua. Nu era imposibil. Mi-am dorit să iau aurul de când am plecat, ăsta era scopul meu final”, a declarat Lăcrămioara Perijoc la AS.ro LIVE. Lăcrămioara Perijoc a luat medalia de argint la Jocurile Europene Lăcrămioara Perijoc a câştigat medalia de argint în competiţia de box, la categoria 54 kg, la Jocurile Europene Cracovia Malopolska. Perijoc a fost învinsă în finală de sportiva din Bulgaria Stanimira Petrova. Românca a trecut în primul tur de azera Zeynab Rahimova, în optimi de georgiana Ana Khunjua, în sferturi de poloneza Sandra Drabik şi în semifinale de turcoaica Hatice Akbaş. ”Atât am putut, dar sunt mulţumită că mi-am atins un obiectiv, calificarea la Jocurile Olimpice Paris 2024, şi am urcat pe podium pentru Team Romania. Echipa din spatele meu e secretul succesului. le mulţumesc antrenorilor Mihaela şi Adrian Lăcătuş şi colegelor mele”, a declarat imediat după finală Lăcrămioara Perijoc, potrivit cosr.ro.

