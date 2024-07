Reacţia preşedintelui Federaţiei Române de Polo, după ce jucătorii naţionalei de polo au fost blocaţi pe aeroport în Belgrad! - Antena Sport

Reacţia preşedintelui Federaţiei Române de Polo, după ce jucătorii naţionalei de polo au fost blocaţi pe aeroport în Belgrad, a venit în exclusivitate pentru AntenaSport.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Preşedintele Federaţiei Române de Polo, Alexandru Matei, a anunţat că Federaţia Română de Polo se va consulta cu departamentul său legal şi cu compania prin care a cumpărat biletele de avion pentru a vedea ce demersuri va face în continuare. Alexandru Matei a precizat că Federaţia Română de Polo nu a fost contactată încă de TAROM.

Reacţia preşedintelui Federaţiei Române de Polo, după ce jucătorii naţionalei de polo au fost blocaţi pe aeroport în Belgrad!

„(n.r. despre incidentul cu zborul naţionalei) Şi eu am fost exact în situaţia lor. Am fost sportiv de înaltă performanţă şi am fost şi la Jocurile Olimpice şi înţeleg ce înseamnă, pe ultima sută de metri, să pierzi o noapte şi atâtea ore pe autocar.

Ei trebuiau să fie acasă la ora 15:00, au ajuns acasă la ora 4 dimineaţa, cu mult mai multă oboseală.

Mi se pare absurd. Iar ceea ce se întâmplă la TAROM, este a nu ştiu câta oară în România când un lucru merge prost şi, în continuare, nu facem absolut nimic.