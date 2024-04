Selecţionerul Dave MacQueen, înainte de Campionatul Mondial, Dizivia 1, Grupa A: "Cine ştie ce putem realiza cu acest lot" - Antena Sport

Scopul nostru este să dăm totul şi să câştigăm cât mai multe meciuri. Cine ştie ce putem realiza cu acest lot. Acesta a fost şi mesajul pe care l-am transmis jucătorilor la turneul preolimpic. Am pierdut cu Marea Britanie 4-7. Am marcat de 4 ori contra unei echipe din Grupa Mondială. Hai să ne setăm obiective mai îndrăzneţe, să vedem ce putem realiza!

Când m-au întrebat în vara anului trecut dacă vreau să preiau Naţionala României, am cerut profesionalism. Până acum, cei din federaţie s-au străduit, au făcut ce trebuie. Au fost acele probleme cu schimbarea conducerii federaţiei, dar asta nu contează.

Reclamă

Când am negociat, mi-au spus că obiectivul este menţinerea în această divizie. Le-am spus că dacă doar atât se vrea aţi ales antrenorul greşit. Trebuie să ridicăm ştacheta, să stabilim obiective mai importante. Dacă jucătorii se gândesc că trebuie doar să se menţină aici, nu e OK. Eu nu asta îmi doresc. Nu ştiu dacă este posibil să câştigăm meciuri, dar trebuie să ne propunem asta”, a spus Dave MacQueen, citat de mytex.ro.

Programul României la Campionatul Mondial de Hochei, Divizia 1, Grupa A

România – Italia – 28 aprilie, 20:30

Slovenia – România – 30 aprilie, 13:30

Ungaria – România – 1 mai, 13:30

Coreea de Sud – România – 3 mai, 13:30

România – Japonia – 4 mai, 13:30

Totul despre AntenaPLAY

AntenaPLAY oferă abonaților 5 canale TV live si peste 12 canale liniare exclusive, o selecție de filme pe gustul fiecăruia, atât producții românești, cât și internaționale, seriale pentru toată familia, de la k-dramas la seriale polițiste, comedie, acțiune sau dragoste. Aplicația AntenaPLAY este disponibilă pe toate dispozitivele: smartphone, smart TV, PC, tabletă și laptop.

Ai sport in AntenaPLAY

Trăiești live-ul în fiecare zi, pentru că ai sport live în AntenaPLAY. În 2024, competițiile de Formula 1, Fomula 2, Formula 3, se vad live integral în AntenaPLAY. Cele peste 24 de curse pot fi vizionate în canalul de sport live, AS LIVE, dar si pe canalele dedicate fiecărei competiții. Toate antrenamentele, calificările, sprinturile și cursele pentru marele premiu de Formula 1 vor putea fi urmărite live online. Pe lângă acestea, abonații pot urmări și F1 Academy, Liga Campionilor Asiei, meciurile din Liga Portugal, Cupa Franței sau evenimente de MMA și box. Plus multe alte competiții exclusive. Platforma AntenaPLAY îți pune la dispoziție 3 tipuri de abonamente: lunar, de 6 luni și de 1 an. Hai în AntenaPLAY!

Reclamă 4 / 0/3

Cine va golgheterul Ligii 1? Florinel Coman Darius Olaru Albion Rrahmani Philip Otele Vezi rezultatele Loading ... Loading ...