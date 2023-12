America Express, lider de audiență. Aris și Alexia Eram, învingători în cursa pentru refacerea echipelor - Antena Sport

Reclamă

Ieri seară, echipele schimbate au trecut prin cele mai variate probe – de la construirea unor tobe tradiționale argentiniene la reconstituirea ritualului dedicat unui sfânt din credința localnicilor, cea mai mare provocare dovedindu-se, însă, autostopul. Finalul strâns al cursei, care a culminat cu reunirea perechilor, a adus victoria lui Aris și a Alexiei Eram. Ce premiu vine la pachet cu această victorie telespectatorii vor afla în această seară, când urmează și jocul pentru cea de-a doua amuletă, dar și cursa pentru singura imunitate a acestei etape. O cursă în care concurenții vor trebui… să se țină bine la propriu! Pentru că proba de rodeo va fi un obstacol greu de trecut.

”Nu știu dacă pot să fac față. Am încercat o data și a fost îngrozitor”, a spus Romică Țociu. ”Eu nu am mai făcut asta niciodată, doar am văzut în filme”, a povestit Laura Giurcanu. ”Habar n-avem cum se face asta, nici eu, nici Mike”, a mărturisit Iulia Albu. Proba este cu atât mai dificilă cu cât fiecare ratare în arena de rodeo înseamnă penalizări cu noi misiuni de îndeplinit, ceea ce complică traseul echipelor.

Cine va câștiga imunitatea celei de-a opta etape din America Express telespectatorii vor descoperi în ediția reality show-ului difuzată de Antena 1 și pe AntenaPLAY de la ora 20:30.

