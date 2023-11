America Express, lider de audiență. Iuliana Pepene și Sonia Simionov și-au încheiat aventura pe Drumul Soarelui - Antena Sport

Reclamă

Careul de ieri seară a fost unul din care nu au lipsit tensiunile și surprizele. Dacă despre Iuliana Pepene și Sonia Simionov se știa că ajunseseră pe ultimul loc la întrecerea precedentă, nominalizarea celei de-a doua echipe a venit în urma unui anunț neașteptat al Irinei Fodor: pentru că greșiseră una dintre misiuni în cursa pentru a doua imunitate, Aris și Alexia Eram au fost penalizați, ajungând astfel direct la startul ulimei șanse. Cât despre cea de-a treia echipă, voturile au plecat spre echipa formată din Romică și Cătălin Țociu.

Întrecerea le-a adus o varietate de misiuni concurenților, care au făcut, printre altele, schimb de experință culinară cu localnicii din Ecuador, fiecare echipă pregătind câte un savuros bulz, dar și înghețată tradițională ecuadoriană – Helados de Paila, după o metodă veche de preparare, care folosește gheața adusă de pe vulcanul Chimborazo. După încă un capitol în care au explorat cultura Ecuadorului, concurenții au ajuns la Irina așteptând cu sufletul la gură dezvăluirea ordinii de sosire.

Reclamă

Ultima poziție în clasamentul cursei pentru ultima șansă le-a adus pe Iuliana Pepene și Sonia Simionov în fața cufărului cu verdictul Zeului Soare – acesta a fost roșu, culoarea care a semnalizat finalul unei povești memorabile pe care au scris-o pe Drumul Soarelui. ”Mie îmi pare rău că plecăm doar pentru că sunt convinsă că mai aveam amândouă lucruri de demonstrat, nu neapărat altora, cât nouă. Sunt foarte multe părți frumoase în America Express și sunt convinsă că voi descoperi că au fost și mai multe, după ce mă voi gândi acasă la tot ce am trăit. Sunt foarte mândră de noi”, a declarat Sonia. ”N-am fost tristă. Dar am avut un strop de dezamăgire, pentru că știu că mai aveam multe de arătat în acest concurs. Și am simțit, în același timp, o mare de bucurie, la gândul că o să ajung acasă, pentru că mi-e dor de casă. Acolo unde merg cu capul sus!”, a spus Iuliana. Au mai rămas șase echipe în concurs, iar aventura continuă la Antena 1 și pe AntenaPLAY duminica aceasta, de la ora 21:00, cu noi misiuni surprinzătoare în etapa a șasea.

Sursa: Kantar Media

Copyright: ARMADATA S.R.L.

Reclamă

Date prelucrate de către departamentul Research Antena Group Analiza este făcută pe target-urile 21-54 Urban, Urban și Național