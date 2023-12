Ronnie O`Sullivan, mesaj pentru rivali înainte de finala UK Championship: "Le-aș ruina puțin carierele și asta ar fi grozav" - Antena Sport

Ronnie este septuplu campion mondial, record pe care îl împarte cu Stephen Hendry. Alte recorduri sunt reprezentate de cele 7 titluri Masters, 7 titluri de la UK Championship, dar şi de cele 39 de trofee ale competiţiilor pe puncte deţinute.

„Pentru mine, totul este despre titluri, să las o moștenire și să las ținte pe care alții să încerce să le urmărească și să le atingă. Sper să fiu mort atunci când îmi vor fi depășite recordurile.

Sunt fericit pentru victoria de astăzi și pentru calificarea în turul următor. Mark a avut un joc solid la start. Eu am făcut câteva greșeli și m-a pedepsit. A arătat bine, așa că am știut că trebuie să ridic nivelul de joc. M-am bucurat că am fost capabil să revin în joc și să îl câștig”, a spus Ronnie, citat de World Snooker.

Pe lângă cifrele prezentate mai sus, aducem aminte şi de cele 15 break-uri maxime, dar şi de cele peste 1200 de break-uri de peste 100 de puncte.