Super Bowl LVIII: Kansas City Chiefs vs San Francisco 49ers. Cine susţine spectacolul de la pauză - Antena Sport

Vor avea loc, de asemenea, mai multe spectacole înainte de meci: cântăreaţa country Reba McEntire este programată să cânte imnul naţional „The Star-Spangled Banner”, în timp ce artistul hip-hop Post Malone va interpreta „America the Beautiful”, iar actriţa şi cântăreaţa de soul Andra Day va interpreta „Lift Every Voice and Sing” – cunoscut şi ca „imnul naţional al negrilor” şi care a fost inclus în festivităţile premergătoare Super Bowl începând cu 2021.

Swift, care a devenit o prezenţă obişnuită la meciurile iubitului ei Kelce, nu a confirmat încă dacă va fi sau nu prezentă la Las Vegas. Vedeta pop globală are programat un concert Eras Tour la Tokyo pe 10 februarie, deşi utilizatorii reţelelor de socializare au calculat deja că este posibil ca ea să se întoarcă la timp în cealaltă parte a lumii.