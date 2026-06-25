La Mercedes, punctul tare e și călcâiul lui Ahile

În ciuda faptului că domină ambele clasamente, Mercedes se confruntă cu pene electrice inexplicabile la mașina W17. Este o problemă care nu a fost detectată în timpul testelor dinamice pe bancul de teste. Nu e singura care minează echipa fruntașă, dar e cea mai importantă.
Sistemul electric a devenit mult mai important în F1 în 2026, în urma schimbării balanței puterilor. De la un raport de circa 75%-25% combustie-electric s-a ajuns în 2026 la aproximativ 52%-48%. Rolul sporit al bateriilor în formula actuală de F1 a dus la o sensibilitate sporită. Ciclul de încărcare și descărcare recuperează acum până la 350 kW, comparativ cu 120 kW anterior, crescând solicitarea asupra unității.
Eficiența sistemului electric și integrarea sa cu motorul care funcționează prin combustie e un atu formidabil al celor de la Mercedes. Așa se explică, printre altele, cum de Red Bull are un motor cu ardere internă mai puternic decât Mercedes, dar timpii medii realizați pe tur de piloții Mercedes sunt net mai buni decât cei realizați de piloții Red Bull.
Ce s-a întâmplat la Mercedes?
Până nu demult, germanii erau campioni ai fiabilității. În 2024, Fernando Alonso (pe atunci, Aston Martin folosea grupuri motoare Mercedes) a încheiat sezonul cu o singură baterie, demonstrând fiabilitatea unității de putere germane. Cu toate acestea, problemele recente cu mașinile lui George Russell și Andrea Kimi Antonelli evidențiază o schimbare, gestionarea temperaturii devenind un factor critic.
Au fost două probleme: retragerea lui Russell în Canada și cea a lui Antonelli la Barcelona. Cele două abandonuri au costat efectiv 43 de puncte, iar avantajul Mercedes în clasamentul constructorilor față de Ferrari s-a redus la 72 de puncte.
Unde e hiba?
Defecțiunile, care au determinat echipa să lucreze la noi module electrice, nu urmează un model clar. De pildă, dacă temperatura ridicată a fost un factor în Spania, abandonul lui Russell în Canada, unde temperatura exterioară a fost scăzută, sugerează alte cauze.
Așadar, nu e doar temperatura. Sistemul electric e supus unor solicitări semnificative din cauza vibrațiilor, bordurilor și sarcinilor verticale în timpul curselor. Aceste condiții ar putea declanșa micro-deconectări sau anomalii, provocând pene de curent aleatorii observate în primele curse.
Bateriile, elemente complexe
Complexitatea gestionării bateriei în F1 contrastează cu Formula E, unde densitatea energiei este prioritizată. Bateriile de F1 necesită cicluri rapide de încărcare și descărcare, generând căldură semnificativă. Mercedes își propune să abordeze aceste provocări cu noi soluții de baterii în timpul sezonului. Compania a identificat cauza principală a acestor probleme. Sistemul de răcire, care implică lichid și aer, este crucial pentru menținerea unor temperaturi uniforme în întregul pachet de baterii. Variațiile compoziției chimice între producători contribuie, de asemenea, la diferențe de performanță.
Mercedes a anunțat că lucrează la baterii noi și că, odată cu introducerea lor treptată, situația ar trebui să se îmbunătățească. Echipa a precizat că majoritatea zonelor de risc au fost înțelese.
Directorul tehnic James Allison a descris o abordare în două etape. Într-o primă intervenție, echipa încearcă să ofere o viață mai ușoară elementului vulnerabil, forțându-l ceva mai puțin. În același timp, lucrează în paralel la un remediu adecvat.
Schimbarea componentelor are consecințe importante
Marea problemă este că aceste abandonuri tehnice nu costă poziții doar în cursa în care are loc abandonul.
Fiecare pilot poate folosi maximum 3 baterii (Energy Store) pe parcursul întregului sezon 2026. Aceeași limită se aplică și pentru MGU-K, respectiv pentru Control Electronics. Pentru ICE, sistem turbo și eșapament, limita este de patru unități. Această alocare include deja o componentă „bonus” acordată tuturor echipelor în 2026, tocmai din cauza saltului dramatic de regulament. În mod normal, din 2027, limita va scădea la 3 ICE-uri și doar 2 baterii.
Situația actuală a lui Antonelli și Russell
Ambii piloți Mercedes — Antonelli și Russell — sunt deja la a doua baterie, dintr-un maxim de trei permise pe sezon. O a patra baterie ar declanșa automat o penalizare de 10 locuri pe grila de start.
Practic, fiecare dintre ei mai are o singură „marjă de eroare” înainte de penalizări, iar sezonul abia a trecut de jumătatea primei treimi. Prima depășire a alocației pentru oricare dintre componente atrage o penalizare de 10 locuri pe grila de start. Orice depășire ulterioară costă câte 5 locuri suplimentar. Toate penalizările dintr-un weekend se cumulează. Dacă totalul depășește 15 locuri, pilotul pleacă de pe ultimul loc de pe grilă, indiferent de poziția pe care s-a calificat.
Și Norris e deja la limită
Ca termen de comparație, Lando Norris a epuizat deja toate cele 3 baterii permise după doar 3 curse în sezon, din cauza unei defecțiuni software în China care a „ars” definitiv o baterie întreagă, ștergând dintr-o lovitură o treime din alocația sezonului. O a patra baterie îi va aduce automat 10 locuri penalizare.
McLaren folosește tot unități de putere de la Mercedes, inclusiv bateriile.
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