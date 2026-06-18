Ferrari versus Mercedes. Punctele tari și punctele slabe

Scriam în articolul trecut: ”Eu cred că Mercedes are în continuare cea mai bună mașină per total, dar că Ferrari și chiar și McLaren s-au apropiat față de începutul sezonului.”
După cursa din Barcelona, câștigată de Hamilton, Lando Norris (McLaren) spunea: ”Suntem norocoși că Ferrari nu are un motor mai bun în acest moment. Sunt cei mai buni la trecerea prin viraje. Nici măcar nu suntem aproape de ei. Dacă vor face îmbunătățiri la motor, atunci îi vor face pe toți de râs.”
În condițiile în care noul motor Ferrari ar putea fi folosit chiar în cursa următoare, cea din Austria, să vedem cum se anunță balanța de putere în viitorul apropiat.
Mai are Ferrari avantaj la start?
Dacă ați observat, avantajul la starturi al mașinilor Ferrari din primele patru curse s-a cam topit. Vă reamintesc că în cursa de debut, cea din Melbourne, Hamilton și Leclerc au câștigat la start împreună șapte poziții. În Canada și mai ales în Barcelona (să fim de acord că startul la Monaco e aproape irelevant), pornirile de pe loc ale monoposturilor SF-26 au fost în ton cu ale celorlalte mașini.
Să fi modificat Ferrari turbina mai mică, una care, datorită inerției reduse, oferea starturi fulminante? Cei de la The Race spun că, mai degrabă, rivalii și-au făcut temele. Mercedes a lucrat pe două fronturi: software mai bun pentru citirea nivelului de aderență la start și ajustări fizice. Antonelli și-a remodelat paleta de ambreiaj pentru un control mai consistent la eliberare. (Vom publica în curând și un text despre manevrele pe care un pilot trebuie să le facă la start.)
McLaren, care la începutul sezonului fie nu pornea (Piastri în Australia), fie nici nu se califica pentru cursă (China), a ajuns să aibă unul dintre cele mai bune pachete de start din grilă. Și cei de la Red Bull au rezolvat destul de mult din propriile probleme la start din primele curse.
Totuși, Ferrari lucrează la sisemul turbo
Cei de la Ferrari încearcă, se pare, să schimbe ceva la turbină, dar fără să piardă avantajul de la start. Rapoartele din mai indicau intenția Ferrari de a modifica turbina prin creșterea numărului de palete și a unghiului rotorului, fără să schimbe dimensiunea acesteia. Tocmai pentru a nu pierde avantajul la start oferit de turbina mai mică. Deci, chiar și cu upgrade-ul ADUO anunțat, planul declarat e să păstreze diametrul turbinei (și inerția redusă) și să caute puterea în altă parte. Anume, în geometria paletelor, în partea termică a arderii, cu baterii ușor mai mari.
Noul motor Ferrari, posibil chiar din cursa următoare
La prima măsurare ADUO a indicelui de putere al motoarelor cu ardere, surpriza a fost că Red Bull s-a dovedit a fi motorul de referință, nu Mercedes. Conform acelei analize, Mercedes avea un deficit de putere puțin peste 2%. Acest fapt le dă dreptul la un singur token de upgrade. Ferrari era considerată cu un deficit între 4 și 6%, ceea ce le acordă două token-uri de upgrade, atât pentru acest sezon cât și pentru 2027.
A doua etapă de upgrade ADUO e planificată pentru septembrie, la Monza. Va coincide cu cea de-a patra schimbare de motor permisă din sezon. Asta înseamnă implicit că primul upgrade vine mai devreme. Potrivit RacingNews365, acest pas e programat chiar pentru Marele Premiu al Austriei, următoarea cursă, unde Ferrari va introduce al treilea motor al sezonului.
Conform Autoracer, Ferrari va putea conta pe 5 cai-putere în plus de la noul ICE 3 cu specificații ADUO. Combustibilul Shell este disponibil, de asemenea, într-o nouă variantă.
Problema numărul 1 pentru Mercedes: fiabilitatea
Principala vulnerabilitate a celor de la Mercedes în sezonul 2026 este fiabilitatea. După abandonul lui Kimi Antonelli din Barcelona și cel al lui George Russell din Montreal, conducerea echipei consideră că problema a devenit suficient de gravă încât să amenințe lupta pentru titlu. Multe dintre probleme par să fie legate de sistemul electric și de baterie, dar nu neapărat din aceeași cauză tehnică. Defecțiunea lui Russell din Montreal este încă investigată. Pentru abandonul lui Antonelli din Barcelona, Mercedes nu știa încă exact cauza, deși simptomele au fost similare: mașina s-a oprit pur și simplu.
Mercedes a pierdut aproximativ 43 de puncte din cauza problemelor de fiabilitate, mai mult decât orice altă echipă de top. Red Bull a pierdut 36, McLaren 30, Ferrari doar 10.
La nivelul piloților, Max Verstappen ar fi pierdut 26 de puncte, Russell 25, Norris 20, Antonelli 18, în timp ce Lewis Hamilton nu a pierdut niciun punct prin abandonuri cauzate de fiabilitate.
A două problemă: competiția internă
Situația în prezent în clasament e după cum urmează. Antonelli (Mercedes) conduce, cu 156 puncte. Urmează Hamilton (115). Pe locul trei este Russell (106). Al patrulea este Leclerc (75).
Ordinele de echipă sunt cea mai spinoasă problemă din F1. Andrea Stella a trebuit să o gestioneze anul trecut, la McLaren. Legat de cursa din Barcelona 2026, Wolff a spus că Mercedes ar fi putut câștiga cursa dacă ar fi intervenit mai devreme. Russell și Antonelli au pierdut timp luptând între ei, iar Wolff a declarat că echipa a încercat să fie „corectă” și să-i lase să concureze, dar că această libertate „poate ne-a costat victoria”.
Liberi să se lupte. Deocamdată
Poziția lui Wolff pare să fie următoarea. Deocamdată, Russell și Antonelli sunt liberi să se lupte pe pistă. Dacă lupta lor începe să afecteze rezultatul echipei sau șansele la titlu, Mercedes va interveni. Russell va fi, probabil, cel care va trebui să-l sprijine pe Antonelli.
Dar la Ferrari? Situația e interesantă. Hamilton a câștigat la Barcelona, este pe locul secund în clasamentul general și a reintrat serios în lupta pentru titlu. Leclerc tocmai și-a prelungit contractul pe termen lung cu Ferrari.
Șeful echipei, Frédéric Vasseur, a fost mai reticent să impună ordine stricte. În Marele Premiu al Chinei, Hamilton și Leclerc s-au luptat direct pentru podium, iar Ferrari a ales să nu înghețe pozițiile. După cursă, Vasseur a spus că nu vrea să le ceară piloților să mențină pozițiile și că este important să-i lase să concureze, atât timp cât o fac curat și fără să compromită rezultatul echipei.