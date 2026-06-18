Ferrari versus Mercedes. Punctele tari și punctele slabe

A doua etapă de upgrade ADUO e planificată pentru septembrie, la Monza. Va coincide cu cea de-a patra schimbare de motor permisă din sezon. Asta înseamnă implicit că primul upgrade vine mai devreme. Potrivit RacingNews365, acest pas e programat chiar pentru Marele Premiu al Austriei, următoarea cursă, unde Ferrari va introduce al treilea motor al sezonului.

Conform Autoracer, Ferrari va putea conta pe 5 cai-putere în plus de la noul ICE 3 cu specificații ADUO. Combustibilul Shell este disponibil, de asemenea, într-o nouă variantă.

Problema numărul 1 pentru Mercedes: fiabilitatea

Principala vulnerabilitate a celor de la Mercedes în sezonul 2026 este fiabilitatea. După abandonul lui Kimi Antonelli din Barcelona și cel al lui George Russell din Montreal, conducerea echipei consideră că problema a devenit suficient de gravă încât să amenințe lupta pentru titlu. Multe dintre probleme par să fie legate de sistemul electric și de baterie, dar nu neapărat din aceeași cauză tehnică. Defecțiunea lui Russell din Montreal este încă investigată. Pentru abandonul lui Antonelli din Barcelona, Mercedes nu știa încă exact cauza, deși simptomele au fost similare: mașina s-a oprit pur și simplu.

Mercedes a pierdut aproximativ 43 de puncte din cauza problemelor de fiabilitate, mai mult decât orice altă echipă de top. Red Bull a pierdut 36, McLaren 30, Ferrari doar 10.

La nivelul piloților, Max Verstappen ar fi pierdut 26 de puncte, Russell 25, Norris 20, Antonelli 18, în timp ce Lewis Hamilton nu a pierdut niciun punct prin abandonuri cauzate de fiabilitate.

A două problemă: competiția internă

Situația în prezent în clasament e după cum urmează. Antonelli (Mercedes) conduce, cu 156 puncte. Urmează Hamilton (115). Pe locul trei este Russell (106). Al patrulea este Leclerc (75).

Ordinele de echipă sunt cea mai spinoasă problemă din F1. Andrea Stella a trebuit să o gestioneze anul trecut, la McLaren. Legat de cursa din Barcelona 2026, Wolff a spus că Mercedes ar fi putut câștiga cursa dacă ar fi intervenit mai devreme. Russell și Antonelli au pierdut timp luptând între ei, iar Wolff a declarat că echipa a încercat să fie „corectă” și să-i lase să concureze, dar că această libertate „poate ne-a costat victoria”.

Liberi să se lupte. Deocamdată

Poziția lui Wolff pare să fie următoarea. Deocamdată, Russell și Antonelli sunt liberi să se lupte pe pistă. Dacă lupta lor începe să afecteze rezultatul echipei sau șansele la titlu, Mercedes va interveni. Russell va fi, probabil, cel care va trebui să-l sprijine pe Antonelli.

Dar la Ferrari? Situația e interesantă. Hamilton a câștigat la Barcelona, este pe locul secund în clasamentul general și a reintrat serios în lupta pentru titlu. Leclerc tocmai și-a prelungit contractul pe termen lung cu Ferrari.

Șeful echipei, Frédéric Vasseur, a fost mai reticent să impună ordine stricte. În Marele Premiu al Chinei, Hamilton și Leclerc s-au luptat direct pentru podium, iar Ferrari a ales să nu înghețe pozițiile. După cursă, Vasseur a spus că nu vrea să le ceară piloților să mențină pozițiile și că este important să-i lase să concureze, atât timp cât o fac curat și fără să compromită rezultatul echipei.