Dezbatere. Este prea multă tehnologie în Formula 1?

Tehnologia avansează și lumea evoluează odată cu ea. În zece ani, probabil că pe șosele nu vor mai exista mașini cu șoferi, ci doar automobile autonome. Or, dacă nu va mai fi nevoie de șoferi, de ce-ar mai fi nevoie de piloți? Pilotul nu este altceva decât un șofer dus la perfecțiune.

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F1, terenul de încercare al inovațiilor

”Fără cercetare tehnică, Formula 1 și-ar pierde identitatea”, scriu cei de la Autoracer. În ultimii ani, s-a vorbit frecvent despre simplificarea regulamentelor, creând mașini mai intuitive, mai puțin sensibile la intervale înguste de utilizare. Este o direcție de înțeles, dar este prea simplist să credem că putem urma căi care reduc ingineria la un nivel inferior. Formula 1 este apogeul motorsportului tocmai pentru că reprezintă apogeul cercetării tehnologice”, scrie publicația.

De-a lungul vremii, orice nouă invenție a fost înglobată mai întâi în mașina de Formula 1. În F1 au apărut, printre altele, șasiul monococă din fibră de carbon, schimbătorul semiautomat de viteze, injecția directă.

La fel stau lucrurile și cu Inteligența Artificială. Nu o putem ține departe de niciun domeniu al vieții noastre. Este deja folosită în multe domenii din F1, de la strategia de cursă până la designul monopostului sau la operațiunile de business ale echipelor. În acest text ne referim însă doar la aplicarea AI în optimizarea managementului energiei.

Mai există însă un factor interesant. În ultimii ani, odată cu creșterea globală a audienței, structura publicului s-a schimbat. În linii mari, noul public este format din mai mulți tineri și din mai multe persoane de sex feminin. ”Nimeni nu e interesat de cum e pilotat un monopost. (…) Publicul e fascinat de faptul că există foarte multă acțiune pe circuite. Nu e interesat de gradul de apăsare a accelerației sau de procentajul apăsării pedalei de frână în momentul depășirii”, a declarat Stefano Domenicali, CEO la Formula 1 Group.