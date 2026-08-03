Dezbatere. Este prea multă tehnologie în Formula 1?

Tehnologia avansează și lumea evoluează odată cu ea. În zece ani, probabil că pe șosele nu vor mai exista mașini cu șoferi, ci doar automobile autonome. Or, dacă nu va mai fi nevoie de șoferi, de ce-ar mai fi nevoie de piloți? Pilotul nu este altceva decât un șofer dus la perfecțiune.
F1, terenul de încercare al inovațiilor
”Fără cercetare tehnică, Formula 1 și-ar pierde identitatea”, scriu cei de la Autoracer. În ultimii ani, s-a vorbit frecvent despre simplificarea regulamentelor, creând mașini mai intuitive, mai puțin sensibile la intervale înguste de utilizare. Este o direcție de înțeles, dar este prea simplist să credem că putem urma căi care reduc ingineria la un nivel inferior. Formula 1 este apogeul motorsportului tocmai pentru că reprezintă apogeul cercetării tehnologice”, scrie publicația.
De-a lungul vremii, orice nouă invenție a fost înglobată mai întâi în mașina de Formula 1. În F1 au apărut, printre altele, șasiul monococă din fibră de carbon, schimbătorul semiautomat de viteze, injecția directă.
La fel stau lucrurile și cu Inteligența Artificială. Nu o putem ține departe de niciun domeniu al vieții noastre. Este deja folosită în multe domenii din F1, de la strategia de cursă până la designul monopostului sau la operațiunile de business ale echipelor. În acest text ne referim însă doar la aplicarea AI în optimizarea managementului energiei.
Mai există însă un factor interesant. În ultimii ani, odată cu creșterea globală a audienței, structura publicului s-a schimbat. În linii mari, noul public este format din mai mulți tineri și din mai multe persoane de sex feminin. ”Nimeni nu e interesat de cum e pilotat un monopost. (…) Publicul e fascinat de faptul că există foarte multă acțiune pe circuite. Nu e interesat de gradul de apăsare a accelerației sau de procentajul apăsării pedalei de frână în momentul depășirii”, a declarat Stefano Domenicali, CEO la Formula 1 Group.
”Singur și neasistat”? Nu
După cum scriam aici, punctul 27.1 din Regulamentul Sportiv al Formulei 1 spune că pilotul trebuie să conducă monopostul singur și neasistat. OK, nu AI virează, nu AI frânează sau accelerează. Pilotul face asta. Mai e însă el în prezent, după folosirea AI în optimizarea energiei electrice, ”singur și neasistat”?
După părerea mea, nu. În afara virării și a frânării/accelerării, în 2026 gestionarea energiei electrice e azi partea cea mai importantă a pilotajului. Or, nu pilotul face asta. O face Inteligența Artificială, care alege pe loc între milioane de hărți de energie preîncărcate. Și poate ”suprascrie” deciziile pilotului.
Drama apare din greșeli. Cine le va face?
De fapt, problema nu e nici măcar că pilotul este asistat. Problema e că începe să fie înlocuit. Aceste sisteme fac, în locul pilotului, ceea ce vrem ca el să facă.
În acest caz, sportul începe să își piardă noima. Drama apare din greșelile umane. Dacă totul ar merge perfect, nu am avea nici sport, nici cădere din Rai, nici Odiseea.
Sporturile cu motor sunt o excepție în rândul disciplinele sportive. Aici, concurența e pe două planuri: și între oameni, și între mașini. E drept, mașinile tot de oameni sunt construite, dar aceștia sunt la fel de abstracți precum domeniul unde se poartă lupta dintre creațiile lor. Sunt lupte epice în miezul unui vârf de ac. Pe cine interesează însă un ”Game of Thrones” al producătorilor de software?
Vrem să vedem oameni concurând între ei
Omenirea nu a renunțat la cursele de alergare sau la cele de aruncare a suliței când aceste activități au devenit ineficiente sau chiar revolute. De ce? Pentru că vrem să vedem oameni concurând între ei. Oamenii stârnesc emoții, construiesc mașini, nasc povești. Tehnologia ne face mai rapizi și mai siguri. Sportul – și dramele lui – ne face să simțim că trăim.
Aș testa și, eventual, introduce orice tehnologie în traficul de zi cu zi, dacă l-ar face mai sigur, mai eficient ori mai puțin poluant. În Formula 1 însă aș renunța la aceste sisteme de eficientizare a livrării energiei, așa cum s-a renunțat la lansarea controlată ori la suspensia activă. Sunt începutul sfârșitului pentru meseria de pilot. Cred că trebuie să începem să separăm competițiile auto și moto, dacă vrem să le păstrăm, și situația din viața reală.
Voi cum vedeți lucrurile?
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