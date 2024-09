Acuzat că este zgârcit, miliardarul Ion Ţiriac nu s-a mai putut abţine: "Ce au făcut în viaţa lor? Eu nu pot să salvez o ţară!" - Antena Sport

Acuzat că este zgârcit, miliardarul Ion Ţiriac nu s-a mai putut abţine şi i-a arătat cu degetul pe contestatarii săi. Cel mai bogat român a ţinut să afirme că munceşte încă de la 16 ani şi că a adunat avere făcând sacrificii.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fostul mare jucător de tenis are o avere estimată de americanii de la Forbes la 2.2 miliarde de dolari. Aceasta aproape s-a dublat în ultimii patru ani.

Acuzat că este zgârcit, miliardarul Ion Ţiriac nu s-a mai putut abţine

Ion Ţiriac are un succes spectaculos în afaceri şi nu s-a ferit să anunţe de ce este „zgârcit”.

„(Sunteți un om zgârcit?) Aaaaa! Eu sunt foarte zgârcit. Da, sigur că da, așa este!

Eu am muncit într-o fabrică la 16 ani și aveam 375 de lei pe lună. Deci știu ce înseamnă să câștigi o bucată de pâine. Eu când am împlinit 15 ani aveam 30 de bani în buzunar. Și m-am dus și am cumpărat 2 felii de franzelă. Deci eu știu ce e banul și cum îl câștigi. De asta sunt zgârcit!